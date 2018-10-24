Дубль Саболича не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Адмиралом»

Первый период прошёл без голов, а во второй двадцатиминутке «Адмирал» отличился трижды. Александр Черников открыл счёт, а затем заработал очко за передачу.

Ещё по голу на счету нападающего Никиты Феоктистова и защитника Карела Кубата, для которых эти шайбы стали первыми в КХЛ. В третьем периоде Роберт Саболич оформил дубль, сократив отставание до минимального, но сравнять счёт «Торпедо» не смогло.