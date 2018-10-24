Дубль Саболича не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Адмиралом»
«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».
«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».
Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 3:2.
Первый период прошёл без голов, а во второй двадцатиминутке «Адмирал» отличился трижды. Александр Черников открыл счёт, а затем заработал очко за передачу.
Ещё по голу на счету нападающего Никиты Феоктистова и защитника Карела Кубата, для которых эти шайбы стали первыми в КХЛ. В третьем периоде Роберт Саболич оформил дубль, сократив отставание до минимального, но сравнять счёт «Торпедо» не смогло.
Для нижегородской команды это поражение стало седьмым в последних восьми встречах. «Адмирал» одержал вторую победу подряд.
|Адмирал
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3:2
(0:0, 3:0, 0:2)
|Торпедо НН
|Сергей Светлов
|Дэвид Немировски
|Никита Серебряков
|Станислав Галимов 57:32
|1-й период
|Роберт Саболич
|05:20
|Денис Паршин
|10:41
|14:25
|Иван Мищенко
|2-й период
|23:32
|Александр Черников (А. Стрельцов)
|24:54
|Никита Феоктистов (В. Бутузов)
|26:27
|Иван Мищенко
|Михаил Варнаков
|26:27
|29:02
|Карел Кубат (В. Стрельцов, А. Черников)
|Мэтью Боди
|36:34
|3-й период
|41:48
|Сергей Коньков
|Роберт Саболич (Ф. Хольм, С. Галимов)
|43:17
|45:03
|Карел Кубат
|Денис Паршин
|53:43
|Роберт Саболич (Э. Кейлоф, Д. Семин)
|59:50
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)