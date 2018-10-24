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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Саболича не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Адмиралом»

«Адмирал» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась со счётом 3:2.

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Первый период прошёл без голов, а во второй двадцатиминутке «Адмирал» отличился трижды. Александр Черников открыл счёт, а затем заработал очко за передачу.

Ещё по голу на счету нападающего Никиты Феоктистова и защитника Карела Кубата, для которых эти шайбы стали первыми в КХЛ. В третьем периоде Роберт Саболич оформил дубль, сократив отставание до минимального, но сравнять счёт «Торпедо» не смогло.

Для нижегородской команды это поражение стало седьмым в последних восьми встречах. «Адмирал» одержал вторую победу подряд.

Адмирал 3:2
(0:0, 3:0, 0:2)
Торпедо НН
24.10.2018, 12:30 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Дэвид Немировски
Вратари
Никита Серебряков Станислав Галимов 57:32
1-й период
Роберт Саболич 05:20
Денис Паршин 10:41
14:25 Иван Мищенко
2-й период
23:32 Александр Черников (А. Стрельцов)
24:54 Никита Феоктистов (В. Бутузов)
26:27 Иван Мищенко
Михаил Варнаков 26:27
29:02 Карел Кубат (В. Стрельцов, А. Черников)
Мэтью Боди 36:34
3-й период
41:48 Сергей Коньков
Роберт Саболич (Ф. Хольм, С. Галимов) 43:17
45:03 Карел Кубат
Денис Паршин 53:43
Роберт Саболич (Э. Кейлоф, Д. Семин) 59:50
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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