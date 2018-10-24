КХЛ назвала лучший гол недели
КХЛ назвала топ-10 голов восьмой игровой недели.
КХЛ назвала топ-10 голов восьмой игровой недели.
Лучшей признана шайба нападающего «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина в ворота «Металлурга» (2:1 ОТ).
На втором месте расположился гол форварда «Куньлуня» Олли Палолы в игре с ЦСКА (4:3).
Тройку лучших замыкает шайба нападающего «Слована» Джеффа Таффе во встрече с «Адмиралом» (4:3).
В пятерку также вошли голы Мэтью Майоне (со «Спартаком» — 3:2) и Франсиса Паре (с «Барысом» — 1:2).
В топ-10 попали шайбы Никиты Гусева (СКА), Антона Ландера («Ак Барс»), Игоря Гераськина («Северсталь»), Вячеслава Лещенко («Спартак») и Кирилла Петрова («Авангард»).