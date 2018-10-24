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15:19 (мск), источник: Матч ТВ

КХЛ назвала лучший гол недели

КХЛ назвала топ-10 голов восьмой игровой недели.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшей признана шайба нападающего «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина в ворота «Металлурга» (2:1 ОТ).

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На втором месте расположился гол форварда «Куньлуня» Олли Палолы в игре с ЦСКА (4:3).

Тройку лучших замыкает шайба нападающего «Слована» Джеффа Таффе во встрече с «Адмиралом» (4:3).

В пятерку также вошли голы Мэтью Майоне (со «Спартаком» — 3:2) и Франсиса Паре (с «Барысом» — 1:2).

В топ-10 попали шайбы Никиты Гусева (СКА), Антона Ландера («Ак Барс»), Игоря Гераськина («Северсталь»), Вячеслава Лещенко («Спартак») и Кирилла Петрова («Авангард»).

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