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15:53 (мск), источник: Матч ТВ

Лучший сейв недели в КХЛ (видео)

КХЛ представила рейтинг лучших сейвов вратарей недели.

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На десятом месте рейтинга вратарских спасений расположился Йонас Энрот из минского «Динамо», справившийся с серией бросков Данила Романцева в упор. Проявил себя и вратарь «Сочи» Константин Барулин, отразивгий бросок Юусо Пуустинена из «Нефтехимика». Голкипер «Амура» Евгений Аликин впервые сыграл «на ноль» в КХЛ в Риге, а самым ярким спасением стал сейв ловушкой после броска Линуса Виделля. Вратарь «Слована» Марек Чилиак регулярно выручал в матче со «Спартаком», в том числе и после броска Каспарса Даугавиньша. На пятом месте сейв вратаря «Ак Барса» Эмиля Гарипова в «зеленом дерби» после броска Артема Федорова. Строчкой выше расположился голкипер московского «Динамо» Александр Еременко. А тройку составили вратарь «Спартака» Юлиуш Гудачек, Василий Кошечкин из «Металлурга» и Дэнни Тэйлор из «Сибири».

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