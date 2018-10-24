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15:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Сочи» подписал новый контракт с Александровым

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Хоккейный клуб «Сочи» на своем официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с защитником Юрием Александровым.

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30-летний защитник находился в статусе неограниченно свободного агента после истечения соглашения с «Сочи», но теперь подписал новый контракт до конца сезона-2018/19.

В минувшем сезоне Александров в 26 матчах за «Сочи» забил гол и сделал одну результативную передачу.

Александров является обладателем Кубка Гагарина-2015 в составе петербургского СКА.

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