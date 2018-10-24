СКА уступил «Салавату Юлаеву», потерпев второе поражение подряд в КХЛ
ТАСС, 24 октября. Уфимский «Салават Юлаев» переиграл петербургский СКА со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 24 октября. Уфимский «Салават Юлаев» переиграл петербургский СКА со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (39-я минута) и Теему Хартикайнен (60), у проигравших отличился Никита Гусев (14). Победную шайбу хоккеисты «Салавата Юлаева» забросили за 19 секунд до окончания основного времени матча, реализовав численное преимущество. СКА потерпел второе поражение подряд, уфимцы прервали серию из двух поражений в регулярном чемпионате.
«Салават Юлаев» набрал 28 очков после 21 матча и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе СКА осталось 31 очко после 20 игр. Петербуржцы занимают третью строчку в Западной конференции.
Уфимский клуб в следующем матче 28 октября примет подольский «Витязь», СКА 26 октября сыграет в Риге с местным «Динамо».
Результаты других завершившихся матчей игрового дня:
|Салават Юлаев
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2:1
(0:1, 1:0, 1:0)
|СКА
|Николай Цулыгин
|Илья Воробьев
|Юха Метсола
|Игорь Шестеркин 59:41
|1-й период
|Олег Ли
|00:29
|Игорь Шестеркин
|07:16
|Никита Гусев (Н. Якупов, П. Херсли)
|13:41
|16:24
|Линус Умарк
|2-й период
|25:55
|Алексей II Семенов
|35:21
|Григорий Панин
|39:24
|Антон Бурдасов (П. Хохряков)
|3-й период
|Владислав Гавриков
|40:00
|57:32
|Йоонас Кемппайнен
|Александр Дергачев
|59:25
|59:41
|Теему Хартикайнен (Ф. Ларсен, Л. Умарк)
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)