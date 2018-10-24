СКА уступил «Салавату Юлаеву», потерпев второе поражение подряд в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (39-я минута) и Теему Хартикайнен (60), у проигравших отличился Никита Гусев (14). Победную шайбу хоккеисты «Салавата Юлаева» забросили за 19 секунд до окончания основного времени матча, реализовав численное преимущество. СКА потерпел второе поражение подряд, уфимцы прервали серию из двух поражений в регулярном чемпионате.

«Салават Юлаев» набрал 28 очков после 21 матча и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе СКА осталось 31 очко после 20 игр. Петербуржцы занимают третью строчку в Западной конференции.

Уфимский клуб в следующем матче 28 октября примет подольский «Витязь», СКА 26 октября сыграет в Риге с местным «Динамо».

Результаты других завершившихся матчей игрового дня: