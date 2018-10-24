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20:11 (мск), источник: ТАСС

СКА уступил «Салавату Юлаеву», потерпев второе поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 24 октября. Уфимский «Салават Юлаев» переиграл петербургский СКА со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (39-я минута) и Теему Хартикайнен (60), у проигравших отличился Никита Гусев (14). Победную шайбу хоккеисты «Салавата Юлаева» забросили за 19 секунд до окончания основного времени матча, реализовав численное преимущество. СКА потерпел второе поражение подряд, уфимцы прервали серию из двух поражений в регулярном чемпионате.

«Салават Юлаев» набрал 28 очков после 21 матча и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе СКА осталось 31 очко после 20 игр. Петербуржцы занимают третью строчку в Западной конференции.

Уфимский клуб в следующем матче 28 октября примет подольский «Витязь», СКА 26 октября сыграет в Риге с местным «Динамо».

Результаты других завершившихся матчей игрового дня:

  • «Адмирал» (Владивосток) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2;.
  • «Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3;.
  • «Куньлунь» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0;.
  • «Сибирь» (Новосибирск) — «Витязь» (Московская область) — 4:2.
Салават Юлаев 2:1
(0:1, 1:0, 1:0)
СКА
24.10.2018, 17:00 Зрители: 6873 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Илья Воробьев
Вратари
Юха Метсола Игорь Шестеркин 59:41
1-й период
Олег Ли 00:29
Игорь Шестеркин 07:16
Никита Гусев (Н. Якупов, П. Херсли) 13:41
16:24 Линус Умарк
2-й период
25:55 Алексей II Семенов
35:21 Григорий Панин
39:24 Антон Бурдасов (П. Хохряков)
3-й период
Владислав Гавриков 40:00
57:32 Йоонас Кемппайнен
Александр Дергачев 59:25
59:41 Теему Хартикайнен (Ф. Ларсен, Л. Умарк)
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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