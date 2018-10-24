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24 октября, источник: Р-Спорт

Дуайер: «Пассажиры» в составе мешают минскому «Динамо» добиваться результата

БАЛАШИХА (Московская область), 24 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Некоторые хоккеисты минского «Динамо» не выкладываются на 100%, что мешает команде добиваться результата, заявил главный тренер белорусского клуба Горди Дуайер.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в среду в Балашихе со счетом 3:4 в овертайме уступило омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минский клуб проиграл десятый матч подряд и занимает последнее место в лиге.

«Мы играли с очень хорошей командой, здорово, что отыгрались с 1:3 и довели до овертайма, где имели шанс, но снова уступили. Обидно, что мы не прервали серия поражений. Проблема в том, что у нас в составе есть “пассажиры”, а чтобы добиваться результата в этой лиге, должны играть все в команде, все выкладываться должны. У нас не самая мастеровитая команда, так что нужна полная отдача от всех. У Сергея Костицына проблемы со спиной, надеемся, что он не пропустит много времени», — сказал Дуайер журналистам.

Авангард 4:3 ОТ
(0:1, 3:0, 0:2)
Динамо Мн
24.10.2018, 19:30 Зрители: 4023 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Горди Дуайер
Вратари
Игорь Бобков Юнас Энрот 33:35 (М. Карнаухов 33:35-34:50, Ю. Энрот 34:50)
1-й период
Александр Когалев (И. Дроздов, П. Уиркош) 09:48
Кристиан Хенкель 13:30
Артем Волков 14:23
Илья Хохлов 19:50
2-й период
21:35 Евгений Медведев
Денис Казионов 22:32
24:50 Сергей Широков (К. Петров)
29:46 Давид Деарне
29:46
31:10 Вилле Покка (К. Петров, К. Семенов)
33:35 Андрей Стась (Анс. Галимов)
35:43 Коди Фрэнсон
3-й период
42:25 Игорь Бобков
43:47 Коди Фрэнсон
44:25 Алексей Емелин
Андрей Костицын (П. Уиркош, Е. Ковыршин) 44:42
Евгений Ковыршин 45:29
Денис Осипов 48:01
50:29 Давид Деарне
54:05
Александр Когалев (А. Костицын, Е. Ковыршин) 57:02
Овертайм
64:01 Илья Михеев (Д. Деарне)
Статистика
14 Штрафное время 16
7 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Главный судья Евгений Кочетов (Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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