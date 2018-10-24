Дуайер: «Пассажиры» в составе мешают минскому «Динамо» добиваться результата

«Мы играли с очень хорошей командой, здорово, что отыгрались с 1:3 и довели до овертайма, где имели шанс, но снова уступили. Обидно, что мы не прервали серия поражений. Проблема в том, что у нас в составе есть “пассажиры”, а чтобы добиваться результата в этой лиге, должны играть все в команде, все выкладываться должны. У нас не самая мастеровитая команда, так что нужна полная отдача от всех. У Сергея Костицына проблемы со спиной, надеемся, что он не пропустит много времени», — сказал Дуайер журналистам.