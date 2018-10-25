«Обменяли на Ковальчука». Интервью канадского новичка «Барыса» об адаптации в Астане, победе над командой Доуса и целях в КХЛ

В свое время он был капитаном молодежной сборной Канады и стал частью обмена Ильи Ковальчука в «Нью-Джерси». Сейчас нападающий выступает в Астане и мечтает сыграть против Павла Дацюка.

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В КХЛ нет проходных матчей

— Многие называют «Барыс» самой непредсказуемой командой нынешнего чемпионата. Согласны?

— Совершенно не согласен, что «Барыс» — непредсказуемая команда. Если смотреть статистику, у нас только три поражения в основное время — от «Авангарда», «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». Мы очень хорошо работаем, можем обыграть кого угодно и переломить ход любого матча. У нас ровная сильная команда с четырьмя хорошими звеньями и вратарями высокого уровня. Сейчас мы стараемся становиться только лучше и лучше с каждым матчем.

— Важно, что именно «Барыс» смог остановить «Автомобилист», набравший сумасшедший ход?

— Не сказал бы, что это какая-то особенная победа для нас и она как-то выделяется среди всех остальных. Мы просто хорошо работаем и стараемся показывать скоростной атакующий хоккей, использовать мастерство наших игроков.

— Вы уже не первый месяц в КХЛ. Как оцените новую для вас лигу?

— КХЛ — хорошая лига, где есть такие очень сильные команды как СКА, ЦСКА, «Авангард» и «Ак Барс». Так что надо подходить готовыми к каждой встрече, проходных игр не бывает. Также наша команда вынуждена очень много путешествовать из-за географического положения Астаны. Поэтому даже победа над «Автомобилистом» совсем не дала нам права расслабляться — неслучайно сразу же после нее была тяжелая игра против «Трактора».

— Лига в итоге оказалась лучше, чем вы ожидали?

— Когда я собрался в КХЛ, сразу сказал себе: «Никаких ожиданий!». Я приехал сюда чистым листом, без всяких надежд и предубеждений, но действительно лига оказалась лучше. Некоторые люди говорят много хорошего про КХЛ, некоторые испытали негативный опыт. Для меня лично все пока складывается лучшего всего. Моя семья скоро ко мне присоединится в Астане, чего я жду с большим нетерпением. В «Барысе» отличные игроки и тренерский штаб, мы побеждаем, так что впечатления у меня самые позитивные.

Про Казахстан немного знал, про Астану раньше ничего не слышал

— Получается, кто-то вам рассказывал про свой негативный опыт в КХЛ?

— Не мне лично. Ребята из «Медвешчака», который больше уже не выступает в КХЛ. Также некоторые пытались заиграть в КХЛ — не получилось и они быстро вернулись обратно в Северную Америку. Но, как я уже сказал, я поехал сюда без всяких предубеждений. Кроме того, я пообщался с Найджелом Доусом, и он мне рассказывал только позитивные вещи о КХЛ и Астане. Тем более что адаптироваться к новой команде проще, когда она выигрывает.

— Про такую страну, как Казахстан, вы вообще знали до этого?

— Знал, хотя совсем немного.

А вот про Астану я раньше ничего не слышал. Честно я не знал, чего ожидать, но Найджел и все остальные развеяли все мои сомнения, сказав, что это один из топ-5 городов в КХЛ.

Это большой город с отличной ареной, с замечательными людьми и болельщиками. Решение переехать в другую страну и другую лигу без семьи было тяжелым, но все обернулось только в положительную сторону.

— Многие люди заявляют, что Астана — это как северный Дубай. Согласны?

— Я никогда не был в Дубае! Может быть, скоро побываю, тогда скажу. Но без сомнения, Астана — отличный город. И какие там болельщики, они поддерживают команду везде! Например, «Автомобилист» в Екатеринбурге мы обыграли благодаря их поддержке.

— Вы в числе лучших бомбардиров чемпионата КХЛ, хотя считается, что вы больше форвард оборонительного плана. Такая статистика — сюрприз для вас самого?

— Я бы не назвал это сюрпризом. В каждом матче я стараюсь делать все возможное, чтобы команда побеждала, в том числе играю в меньшинстве и блокирую броски. Также я выхожу на лед вместе с двумя отличными игроками Петерссоном и Старченко. Думаю, без их помощи я не смог бы набрать так много очков. Вообще у нас в команде все четыре сильных звена с мастеровитыми нападающими. Хотя, может быть, действительно небольшой сюрприз в этом есть. Так что спасибо Петерссону и Старченко. Мы много работаем вместе, общаемся и также веселимся.

— Вам повезло, что в команде много североамериканцев — Боченски, Даллмэн, Фрэттин…

— Это очень удобно! Хорошо, когда в команде группа североамериканцев. Я — новичок в КХЛ, так что эти трое ребят мне очень хорошо помогли. Так же, как Петерссон и Карлссон, которые уже играли в этой лиге.

Мы очень хотим обыграть СКА

— Также вы были известны как боец. Пока не нашли себе достойного противника в КХЛ?

— Нет, я не ищу себе партнера для драки. Не для этого я сюда ехал. Я в КХЛ для того, чтобы играть в хоккей. Конечно, драка может всегда случится, это ведь хоккей. Но специально искать себе противника я не буду. Да, когда я был моложе, драки и силовые приемы были частью моей игры, но здесь другой размер площадки и «хитовать» уже сложнее. Так что никаких драк в КХЛ.

— Самый известный про вас факт в России — участие в обмене Ильи Ковальчука из «Атланты» в «Нью-Джерси».

— Да, это было круто! Тогда я был слишком молод, чтобы осознать это. Но сейчас я понимаю: это был большой обмен и мне приятно, что я стал его частью.

— С Ковальчуком вы так и не познакомились?

— Нет, никогда с ним не общался. Даже никогда не играл против него. Так что жаль, что он уехал из КХЛ именно в тот сезон, когда я перешел сюда. Но, может, он еще вернется. Я смотрел нарезку его игры в КХЛ, он отличный хоккеист. Поэтому круто, что меня когда-то обменяли на Ковальчука.

— Зато в КХЛ вы можете сыграть против Павла Дацюка.

— Да, я нетерпением жду встречи с ним на льду! Мы очень хотим обыграть СКА. Помню, как в юности смотрел его игру за «Детройт». Также приятно было сыграть против Андрея Маркова, ведь я был фанатом «Монреаля» и много видел матчей с его участием в НХЛ. Было очень круто увидеть его на противоположной стороне площадки.