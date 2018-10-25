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13:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Оскар Бартулис подписал контракт с «Трактором»

«Трактор» заключил двусторонний контракт с защитником Оскаром Бартулисом на один сезон, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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31-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2012/13.

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Ранее он защищал цвета донецкого «Донбасса», казахстанского «Барыса», «Адмирала» из Владивостока и уфимского «Салавата Юлаева».

Бартулис провёл 320 матчей в лиге, забросил 17 шайб и отдал 51 результативную передачу при показателе полезности «-6» и 334 минутах штрафного времени.

В сезоне-2017/18 Бартулис выступал за «Адмирал» и «Салават Юлаев». Он провёл в общей сложности 42 матча в «регулярке» и набрал 6 (0+6) очков. В плей-офф на счету игрока четыре матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

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