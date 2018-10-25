Пеньковский покинул госпиталь Владивостока и скоро вернётся в Челябинск

«Артём Пеньковский сегодня покинул госпиталь Владивостока! В понедельник нападающий “Трактора”, получивший тяжёлую травму в матче с “Адмиралом”, уезжает домой, транзитом через Новосибирск! В новой столице Дальнего Востока Артёму сделали несколько операций, после чего начались реабилитационные процедуры! По возвращениив Челябинск Артём пройдёт углублённый медицинский осмотр, который и даст ответ, когда наш нападающий сможет приступить к тренировкам», — сказано в сообщении.