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14:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Пеньковский покинул госпиталь Владивостока и скоро вернётся в Челябинск

Нападающий «Трактора» Артём Пеньковский сегодня, 25 октября, покинул госпиталь Владивостока и возвращается в Челябинск, информирует Инстаграм агентства Шуми Бабаева.

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«Артём Пеньковский сегодня покинул госпиталь Владивостока! В понедельник нападающий “Трактора”, получивший тяжёлую травму в матче с “Адмиралом”, уезжает домой, транзитом через Новосибирск! В новой столице Дальнего Востока Артёму сделали несколько операций, после чего начались реабилитационные процедуры! По возвращениив Челябинск Артём пройдёт углублённый медицинский осмотр, который и даст ответ, когда наш нападающий сможет приступить к тренировкам», — сказано в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что у форварда были диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. Тяжёлую травму Пеньковский получил в концовке матча с «Адмиралом» в результате силового приёма Степана Захарчука. Защитник дальневосточников толкнул нападающего челябинцев в борт, в результате чего был удалён до конца матча.

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