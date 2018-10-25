Пеньковский покинул госпиталь Владивостока и скоро вернётся в Челябинск
Нападающий «Трактора» Артём Пеньковский сегодня, 25 октября, покинул госпиталь Владивостока и возвращается в Челябинск, информирует Инстаграм агентства Шуми Бабаева.
Нападающий «Трактора» Артём Пеньковский сегодня, 25 октября, покинул госпиталь Владивостока и возвращается в Челябинск, информирует Инстаграм агентства Шуми Бабаева.
«Артём Пеньковский сегодня покинул госпиталь Владивостока! В понедельник нападающий “Трактора”, получивший тяжёлую травму в матче с “Адмиралом”, уезжает домой, транзитом через Новосибирск! В новой столице Дальнего Востока Артёму сделали несколько операций, после чего начались реабилитационные процедуры! По возвращениив Челябинск Артём пройдёт углублённый медицинский осмотр, который и даст ответ, когда наш нападающий сможет приступить к тренировкам», — сказано в сообщении.
Напомним, что у форварда были диагностированы перелом челюсти и открытая