«От Глазачева до Старченко». Самые результативные тройки в истории «Барыса» в КХЛ

Иржи Новотны, Лукаш Кашпар и многие другие исполнители когда-то отвечали за голы в «Барысе». Кто же они, эти герои? Чьи свитера должны висеть под сводами «Барыс Арены»? Возможно, о ком-то вы уже и забыли.

Сезоны 2008/2009 и 2009/2010

Константин Глазачев (28+24 и 16+17) — Йозеф Штумпел (10+25 и 13+39) — Максим Спиридонов (17+26 и 24+26)

Лидерское звено дебютных двух сезонов казахстанского клуба. Эта интернациональная тройка помогла «Барысу» выйти в первый в истории плей-офф турнира. Чем они занимаются сейчас? 33-летний Константин Глазачев выступает за «Адмирал» из Владивостока: в 19 играх забил три гола и отдал три передачи. 46-летний Йозеф Штумпел еще в прошлом сезоне выступал в одном из дивизионов в Словакии.

За клуб ХК 96 «Нитра» ветеран отыграл шесть встреч и набрал 11 очков (4+7). Что касается 40-летнего Максима Спиридонова, то он работает ассистентом главного тренера в ХК «Сибирь». Последним игровым сезоном для него был 2013/2014, когда он перешел из «Барыса» в нижегородское «Торпедо».

Сезон 2010/2011

Лукаш Кашпар (23+18) — Иржи Новотны (13+28) — Брэндон Боченски (22+23)

Еще один мощный интернационал на льду. 33-летний Лукаш Кашпар проводит текущий сезон на родине. После «Барыса», который быстрого флангового нападающего открыл для КХЛ, форвард поиграл еще в «Донбассе», «Югре», «Словане» и московском «Динамо». Другой чешский легионер, ныне 35-летний Иржи Новотны, продолжает карьеру в Швейцарии.

За клуб «Амбри-Пиотта» Новотны провел 12 игр и набрал четыре очка (2+2). После «Барыса» в КХЛ Иржи выступал за «Лев», «Локомотив», «Трактор» и «Ладу». Что касается 36-летнего Брэндона Боченски, то он, как и Кашпар, дебютировал в том сезоне в КХЛ. С 45 очками нынешний лидер «Барыса» тогда стал ведущим бомбардиром в команде.

Сезон 2011/2012

Найджел Доус (16+17) — Дастин Бойд (18+15) — Брэндон Боченски (27+32)

Год, когда еще два игрока дебютировали в «Барысе» и сразу стали лидерами — 26-летний Найджел Доус и 25-летний Дастин Бойд. Оба выдали хороший сезон в КХЛ, войдя в ТОП-4 по результативности в команде. Более лучших результатов добились только двое — Брэндон Боченски и Кевин Даллмэн (18+36).

За сезоны с 2011/2012 по 2016/2017

Найджел Доус (161+127) — Дастин Бойд (98+112) — Брэндон Боченски (132+195)

О Боченски отдельная история. Он в сезоне 2011/2012 установил личный рекорд по очкам, который смог побить только в сезоне 2015/2016 (61 очко). Даллмэн же с 54 баллами показал второй личный результат в КХЛ: в год дебюта он набрал на четыре очка больше — 28 голов и 30 передач.

Сезон 2017/2018

Найджел Доус (35+20) — Линден Вэй (17+35) — Мэттью Фрэттин (11+18)

«Барыс» за одно межсезонье лишился сразу двух бомбардиров — ушли Бойд и Доус. Им на замену были призваны неискушенные игроки из-за океана, и первую половину сезона эксперимент проходил успешно. Звено Линдена Вэя своей результативностью пугало всю Лигу. Заговорили даже о Кубке Гагарина, но команда развалилась изнутри.

Вэй продолжает сейчас карьеру в московском ЦСКА и не является там однозначным лидером. На его счету в 19 встречах 13 очков (3+10). Получше ситуация у Доуса. Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» в 21 матче набрал 21 очко (7+14) и помогает команде лидировать в «регулярке» КХЛ. Что касается Фрэттина, то он игрок первого звена в «Барысе»: за 18 игр на его счету 15 очков (7+8).

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Сезон 2018/2019

Андре Петерссон (7+11) — Патрис Кормье (9+7) — Роман Старченко (8+11)

Новое ударное сочетание «Барыса», которое в команде номинально второе. Вернувшиеся в команду Боченски с Бойдом пока ищут свои голы и передачи, а их партнеры уже переписывают свои лучшие результаты. Заметим, что команды прошли примерно треть регулярного чемпионата, но «Барыс» остается претендентом на выход в Кубок Гагарина. И агрессивное звено Кормье — лидеры команды.

Напомним, следующий матч «Барыса» пройдет 26 октября и начнется в 19:30 по времени Астаны. Соперником станет подмосковный «Витязь». Подробнее о возможном подъеме столичного клуба по турнирном таблице здесь.