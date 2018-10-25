Московское «Динамо» победило «Сочи» в матче Континентальной хоккейной лиги
ТАСС, 25 октября. Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Сочи» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 25 октября. Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Сочи» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микс Индрашис (6-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (7, 25), Владимир Брюквин (34) и Вячеслав Кулемин (47), у проигравших отличился Эрик О’Делл (36).
«Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка после 22 игр. «Динамо» набрало 17 очков после 22 матчей и поднялось на 10-е место.
Следующий матч москвичи проведут на выезде с магнитогорским «Металлургом» 27 октября. «Сочи» 29 октября сыграет в Ярославле с местным «Локомотивом».
Результаты других матчей игрового дня:
|Сергей Зубов
|Владимир Крикунов
|Константин Барулин
|Иван Бочаров
|1-й период
|Микс Индрашис (М. Койвисто)
|05:49
|Дмитрий Кагарлицкий
|06:29
|17:09
|2-й период
|22:56
|Дмитрий Кагарлицкий (И. Макаров, В. Шипачев)
|24:54
|Егор I Зайцев
|29:11
|32:46
|Эрик О`Делл
|Владимир Брюквин (Дан. Тарасов, М. Индрашис)
|33:57
|35:22
|Эрик О`Делл (Р. Росен, Дм. Архипов)
|3-й период
|Дмитрий Кагарлицкий
|40:00
|Вячеслав Кулемин (А. Алексеев)
|46:06
|57:40
|Шон I Коллинс
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)