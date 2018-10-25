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22:49 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» победило «Сочи» в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 25 октября. Московское «Динамо» одержало выездную победу над «Сочи» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микс Индрашис (6-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (7, 25), Владимир Брюквин (34) и Вячеслав Кулемин (47), у проигравших отличился Эрик О’Делл (36).

«Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка после 22 игр. «Динамо» набрало 17 очков после 22 матчей и поднялось на 10-е место.

Следующий матч москвичи проведут на выезде с магнитогорским «Металлургом» 27 октября. «Сочи» 29 октября сыграет в Ярославле с местным «Локомотивом».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3;.
  • «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 1:0 (в овертайме).
Сочи 1:5
(0:2, 1:2, 0:1)
ХК Динамо
25.10.2018, 19:30 Зрители: 4027 Регулярный чемпионат ДС "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Владимир Крикунов
Вратари
Константин Барулин Иван Бочаров
1-й период
Микс Индрашис (М. Койвисто) 05:49
Дмитрий Кагарлицкий 06:29
17:09
2-й период
22:56
Дмитрий Кагарлицкий (И. Макаров, В. Шипачев) 24:54
Егор I Зайцев 29:11
32:46 Эрик О`Делл
Владимир Брюквин (Дан. Тарасов, М. Индрашис) 33:57
35:22 Эрик О`Делл (Р. Росен, Дм. Архипов)
3-й период
Дмитрий Кагарлицкий 40:00
Вячеслав Кулемин (А. Алексеев) 46:06
57:40 Шон I Коллинс
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
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