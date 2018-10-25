Николай Кулёмин выиграл суд по канадскому гражданству

Судья отменил предыдущее решение суда низшей инстанции, в котором был сделан упор на то, что игрок слишком много времени провел вне Канады и потому не может получить гражданство.

Судья принял решение о новом слушании по делу Кулёмина и его жены Натальи. Они подали заявку на канадское гражданство в 2014 году.



Напомним, Кулёмин вернулся в Россию перед началом нынешнего сезона, подписав контракт с «Металлургом» сроком на три года. Длительное время Кулёмин выступал в Национальной хоккейной лиге, 31-летний нападающий провёл 669 матчей и набрал 274 (121 + 153) очка.