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25 октября, источник: Чемпионат.com

Николай Кулёмин выиграл суд по канадскому гражданству

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин выиграл предварительное дело в суде, связанное с получением канадского гражданства, информирует National Post.

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Источник: РИА "Новости"

Судья отменил предыдущее решение суда низшей инстанции, в котором был сделан упор на то, что игрок слишком много времени провел вне Канады и потому не может получить гражданство.

Судья принял решение о новом слушании по делу Кулёмина и его жены Натальи. Они подали заявку на канадское гражданство в 2014 году.

Напомним, Кулёмин вернулся в Россию перед началом нынешнего сезона, подписав контракт с «Металлургом» сроком на три года. Длительное время Кулёмин выступал в Национальной хоккейной лиге, 31-летний нападающий провёл 669 матчей и набрал 274 (121 + 153) очка.

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