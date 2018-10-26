СКА и ЦСКА едут в Вену

Источник: Спорт-Экспресс

Рынки Австрии и Швейцарии интересны КХЛ

— Почему ваш выбор пал на Австрию и Вену, которые в отличие от швейцарского Цюриха, где пройдут следующие игры КХЛ, нельзя отнести к по-настоящему хоккейным местам?

— В первую очередь, вынесенные матчи — это презентация продукта КХЛ на новых рынках и территориях, способ показать уровень хоккея и организацию игр. Этот шаг способен продвинуть бренд лиги в Европе. Международная экспансия является одним из направлений нашей работы в рамках стратегии развития. Австрия и Швейцария — рынки, которые интересны КХЛ, так же, как и Германия, Франция, Швеция и Великобритания. В нынешнем сезоне мы решили провести матчи в одной хоккейной стране и в еще одной, которая потенциал ей стать.

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— В чем отличие этих матчей от тех, которые раньше уже проводились за границей?

— Вынесенные игры проводились лигой и раньше. Но теперь мы впервые сами выступаем инициаторами серии матчей KHL World Games. У нас прекрасные отношения и с местной лигой, которая также является международной и включает команды из нескольких стран, и с клубом «Вена Кэпиталз». Мы благодарны руководству лиги за возможность, предоставленную КХЛ. Нашим коллегам пришлось изменить календарь своего чемпионата, чтобы мы смогли сыграть в Вене 26 и 28 октября. Добавлю, что австрийская столица не видела хоккей мирового уровня с 2005 года, когда здесь проходил чемпионат мира.

— При всем уважении к «Словану», его выбор в качестве участника этих матчей кажется спорным. В команде нет звезд, она давно не претендует на высокие места.

— Еще одним фактором выбора в пользу Вены стала близость с Братиславой, где играет «Слован». Для болельщиков словацкого клуба не составит проблемы добраться до соседнего города. Дорога занимает меньше часа.

— Я был на одной из домашних игр «Вены Кэпиталз» несколько лет назад. Есть сомнения, что арена соответствует строгим требованиям КХЛ.

В 2012 году здесь была проведена реновация, и она почти во всем соответствуют регламенту КХЛ. Местная команда — относительная молодая, но уже имеет хорошую фан-базу. Мы предоставили местным болельщикам по 900 билетов на каждый матч.

— На арене в Вене стоячие места, а это нарушение регламента.

— Стоячие места являются неотъемлемой частью европейских фанатских культур, можно сказать, «фишка», которая недоступна на аренах КХЛ. Билетов на эти места нет в свободной продаже. Они отданы местным болельщикам через клуб «Вена Кэпиталз».

В следующем сезоне армейское «дерби» может пройти за рубежом

— Матч ЦСКА — СКА стал бы ярчайшей вывеской для всей хоккейной Европы. Почему отказались от этой идеи?

— Одной из причин стало то, что совсем рядом в Братиславе выступает «Слован». Выбор именно таких матчей связан с тем, чтобы команда из Словакии могла чувствовать себя как дома в этих встречах. «Слован» — это бренд словацкого хоккея, и КХЛ всегда была рядом с Австрией и Веной. Согласен, что СКА и ЦСКА являются нашими визитными карточками. В следующем сезоне мы продолжим практику вынесенных матчей и рассмотрим вариант проведения «армейского» дерби за рубежом.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 9, 26.10.2018, 19:30 Слован - ЦСКА -

— «Слован» потеряет приличный доход от домашних матчей с топовыми командами, владельцы абонементов лишатся самого интересного события в регулярном чемпионате. КХЛ каким-то образом компенсирует потери?

— Мы заранее оповестили и «Слован», и рижское «Динамо» о том, что в новом сезоне они проведут вынесенные матчи в Вене и Цюрихе. Клубам мы полностью компенсируем потерю в доходах, при этом организация матчей в Вене полностью лежит на КХЛ. Абонементы «Слована» в сезоне-2018/2019 включали 29 домашних матчей, и их цена по сравнению с прошлым годом снизилась.

— Доход, который КХЛ планирует получить с матчей, покроет затраты на организацию?

— Затраты на организацию игр полностью не будут покрыты. Доходную часть составят продажи билетов, ТВ-прав, а также спонсорские активации. Сейчас для нас вынесенные матчи — это имиджевый проект, презентация продукта КХЛ в Европе. Только после формирования образа у европейского потребителя мы сможем получать коммерческую выгоду от подобных матчей.

— Какие страны и телекомпании планируют показывать этот матч?

Российские зрители смогут увидеть первую игру в прямой трансляции на федеральном канале «Матч ТВ», а вторую — на КХЛ ТВ HD. Что касается европейских телеканалов, то матчи будет транслировать телеканал Sport 1 в Чехии, Словакии и Венгрии, также их можно посмотреть и у других иностранных телевещателей.

— Кого ожидаете из высоких гостей?