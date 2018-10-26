Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 5:3

Четвертую шайбу «Автомобилиста» забросил Стефан Да Коста. Однако «Металлург» снова сократил отставание — гол забил Андрей Чибисов. На последней минуте матча Егор Миловзоров отправил пятую шайбу в пустые ворота.



Ранее «Автомобилист» обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1. Следующая игра пройдет 28 октября против московского «Спартака» на домашнем льду.



По данным турнирной таблицы, сегодня «Автомобилист» занимает первое место в конференции «Восток» с 42 очками. При этом лидер конференции «Запад» московский ЦСКА набрал 34 очка.