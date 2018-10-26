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09:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 5:3

Со счетом 5:3 в пользу ХК «Автомобилист» закончилась игра клуба с «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Счет открыл Андрей Обидин. Через минуту преимущество команды удвоил Вячеслав Литовченко. Третью шайбу на 17 минуте матча забросил Георгий Белоусов.

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Источник: РИА "Новости"

После перерыва «Металлургу» удалось отыграть одну шайбу, в начале третьего периода гол забил Ник Шор. Вторую шайбу команда отыграла в начале четвертого периода. Гол забил Ииро Пакаринен.

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Четвертую шайбу «Автомобилиста» забросил Стефан Да Коста. Однако «Металлург» снова сократил отставание — гол забил Андрей Чибисов. На последней минуте матча Егор Миловзоров отправил пятую шайбу в пустые ворота.

Ранее «Автомобилист» обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1. Следующая игра пройдет 28 октября против московского «Спартака» на домашнем льду.

По данным турнирной таблицы, сегодня «Автомобилист» занимает первое место в конференции «Восток» с 42 очками. При этом лидер конференции «Запад» московский ЦСКА набрал 34 очка.

Автомобилист 5:3
(3:0, 0:1, 2:2)
Металлург Мг
25.10.2018, 17:00 Зрители: 5545 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Йозеф Яндач
Вратари
Якуб Коварж Василий Кошечкин 16:29 (А. Загидулин 16:29-58:34, А. Загидулин 58:46-59:00, А. Загидулин 59:42)
1-й период
08:09 Андрей Обидин (Е. Миловзоров, М. Рассейкин)
09:01 Вячеслав Литовченко (Н. Доус, К. Лямин)
16:29 Георгий Белоусов (Д. Секстон, Г. Мишарин)
2-й период
Ник Шор (П. Варфоломеев, А. Чибисов) 22:00
27:20
Алексей Береглазов 29:03
3-й период
Ииро Пакаринен (Вик. Антипин, Р. Любимов) 42:36
44:25 Стефан Да Коста (Н. Доус, А. Голышев)
Андрей Чибисов (Н. Шор, П. Варфоломеев) 47:39
59:42 п.в. Егор Миловзоров (Е. Грачев)
Статистика
2 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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