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11:50 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-наставник «Барыса» сравнил клуб из Астаны со СКА и назвал его сильные стороны

Белорусский специалист Эдуард Занковец, экс-наставник «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею, комментируя неудачный старт минского «Динамо» в этом сезоне КХЛ, высказался и об игре своего бывшего клуба, передает kp.by.

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Минское «Динамо» проиграло десять матчей подряд в КХЛ, что стало антирекордом клуба за всю историю.

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— У «Динамо» третий худший показатель в лиге по количеству бросков — 513. Хуже только у «Трактора» (471) и «Барыса» (511). Но у «Барыса» лучшая реализация бросков — 13,11% (у «Динамо» — 7,80). Получается, даже проблемы со входом в зону?

— Чтобы были броски, надо владеть шайбой. Но еще количество бросков зависит от рисунка игры и тактики. Например, у «Авангарда» четко видна линия: акцент на огромное количество бросков, агрессию под воротами. Может, это упрощенная схема игры, но она понятна. Есть такие команды, как «Барыс», «Трактор», СКА: они дорожат шайбой и не бросают при любой возможности с любой дистанции, они пытаются разыграть комбинацию и вывести игрока на ту позицию, с которой бросок будет наиболее опасным.

— Что у «Динамо»?

— Я не могу их отнести к какому-либо из этих типов игры, как «Авангард» или «Барыс». Мало азарта у команды: если игра складывается, то стараются цепляться за результат, если нет, то мало кто пытается переломить ход матча.

Напомним, сегодня в 19:30 по столичному времени «Барыс» примет «Витязь». Астанинский клуб идет на шестом месте Восточной конференции КХЛ.

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