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13:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Кулёмин — о канадском гражданстве: Мои дети заслуживают жить в свободной стране

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулёмин выиграл предварительное дело в суде, связанное с получением канадского гражданства, информирует National Post.

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Источник: РИА "Новости"

Судья отменил предыдущее решение суда низшей инстанции, в котором был сделан упор на то, что игрок слишком много времени провел вне Канады и потому не может получить гражданство.

«Россия многое дала мне, но своим домом я считаю Канаду, мои дети заслуживают возможности жить в свободной и демократической стране», — написал Кулёмин в своём заявлении к слушанию.

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Игрок также объяснил свой временный отъезд в Россию в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ. Его семья уехала вместе с ним.

«Никто не знал, как долго продлится локаут, и я не хотел отделяться от семьи», — отметил Кулёмин.

Судья принял решение о новом слушании по делу Кулёмина и его жены Натальи. Они подали заявку на канадское гражданство в 2014 году.

Напомним, Кулёмин вернулся в Россию перед началом нынешнего сезона, подписав контракт с магнитогорским «Металлургом» сроком на три года. Длительное время Кулёмин выступал в Национальной хоккейной лиге, 31-летний нападающий провёл 669 матчей и набрал 274 (121 + 153) очка.

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