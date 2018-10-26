«Трактор» вернул из «Сибири» своего воспитанника Дугина
«Трактор» и «Сибирь» совершили обмен, в результате которого состав челябинской команды пополнил нападающий Егор Дугин.
«Трактор» и «Сибирь» совершили обмен, в результате которого состав челябинской команды пополнил нападающий Егор Дугин.
— Продолжаем выправлять ситуацию, связанную с потерей
Универсальный нападающий, способный сыграть и в центре, и на краю атаки. Готов и к оборонительным функциям. Именно такие хоккеисты сейчас необходимы «Трактору», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.
В нынешнем сезоне Дугин провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забил один гол и отдал шесть голевых передач.
Источник: Официальный сайт ХК «Трактор»