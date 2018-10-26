Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь0
Торпедо НН0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур1
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Витязь
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
27.10
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз1
Питтсбург Пингвинз9
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз4
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс4
Нью-Йорк Рейнджерс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз5
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Коламбус Блю Джэкетс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд4
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
27.10
Детройт Ред Уингз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
27.10
Каролина Харрикейнз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз3
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз4
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси ДэвилзОТ3
Нэшвилл Предаторз4
Все события
Фоторепортажи
13«Локомотив» уступил «Порту», Фернандеш не пожал руку Семину
10СКА уступил «Салавату», потерпев второе поражение подряд
13:42 (мск), источник: Матч ТВ

«Трактор» вернул из «Сибири» своего воспитанника Дугина

«Трактор» и «Сибирь» совершили обмен, в результате которого состав челябинской команды пополнил нападающий Егор Дугин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Продолжаем выправлять ситуацию, связанную с потерей из-за травм ведущих игроков. Нам удалось вернуть воспитанника школы «Трактор» челябинца Егора Дугина.

Читайте также
Оскар Бартулис подписал контракт с «Трактором»

Универсальный нападающий, способный сыграть и в центре, и на краю атаки. Готов и к оборонительным функциям. Именно такие хоккеисты сейчас необходимы «Трактору», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

В нынешнем сезоне Дугин провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забил один гол и отдал шесть голевых передач.

Источник: Официальный сайт ХК «Трактор»

Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Вижу – пятеро скинхедов бегут на меня галопом». Самый веселый боец из Дагестана
«Спартак» объявил об уходе Карреры
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Он несчастен в «Коламбусе». Бобровский уже не против обмена
СМИ: Конте договорился о расторжении контракта с «Челси»
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
Бой с Кличко довел непобежденного боксера до депрессии
«Питтсбург» забросил девять шайб, Малкин набрал два очка (видео)
Китайский бизнесмен стал президентом итальянского «Интера»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь