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14:41 (мск), источник: Vesti.kz

В среднем — по три шайбы. Почему «Барыс» опаснее в гостях, чем в Астане

Казахстанский клуб «Барыс» забивает больше трех шайб в среднем за игру — в гостях команда более продуктивна, чем дома. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Команда Андрея Скабелки в текущем чемпионате провела 18 игр — восемь домашних матчей на «Барыс Арене» и 10 — в гостях. Казахстанский клуб забросил 67 шайб (четвертый результат в Лиге) и пропустил 54 (делит 10-е место с «Куньлунем»). Таким образом, в среднем за игру казахстанцы забивают 3,7 гола. Пропускает меньше — по три.

В восьми играх в Астане забито 26 голов (3,25 за игру), а пропустили — 18 (2,25). Выездные цифры в атаке получше, но в обороне — хуже: в 10 матчах забита 41 шайба (4,1), а пропущено — 36 (3,6).

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Если динамика сохранится, то после двух ближайших игр «Барыс» должен выйти на показатель 32−33 шайбы в 10 встречах. По пропущенным — 30. Заметим, что во всех восьми домашних играх казахстанский клуб забил минимум два гола, а свои ворота «сухими» сохранил только один раз.

На выезде «Барыс» также стабилен: лишь в одной игре из 10 забито меньше трех голов, но этих двух шайб хватило для победы над «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Ни разу столичный клуб не сохранил свои ворота в неприкосновенности на гостевой площадке.

Из ближайших соперников «Барыса» наилучшие показатели по игре в гостях имеет подмосковный «Витязь»: в 10 играх российский клуб забивал около 2,2 шайб за игру, а пропускал — 2,9. Близок к этим цифрам в атаке и «Трактор» — 1,9 и 3,9, соответственно. «Сибирь» (1,4 и 3,5) и «Адмирал» (1,5 и 2,9) — явные аутсайдеры в нападении.

Третья домашняя серия

22.10 — «Барыс» — «Динамо» Минск — 3:1
26.10 — «Барыс» — «Витязь»
28.10 — «Барыс» — «Сибирь»
30.10 — «Барыс» — «Адмирал»
1.11 — «Барыс» — «Трактор».

Сезон 2018/2019

Первая выездная серия

05.09 — «Нефтехимик» — «Барыс» — 1:6
07.09 — «Ак Барс» — «Барыс» — 4:3
09.09 — «Торпедо» — «Барыс» — 6:5 ОТ.

Первая домашняя серия

12.09 — «Барыс» — «Нефтехимик» — 4:5 ОТ 14.09 — «Барыс» — «Торпедо» — 4:1
16.09 — «Барыс» — «Ак Барс» — 4:3 Б
18.09 — «Барыс» — «Авангард» — 3:4 Б.

Вторая выездная серия

22.09 — «Салават Юлаев» — «Барыс» — 7:3
24.09 — «Динамо» Москва — «Барыс» — 2:3 ОТ 26.09 — «Витязь» — «Барыс» — 3:4 Б
29.09 — «Динамо» Рига — «Барыс» — 3:7.

Вторая домашняя серия

03.10 — «Барыс» — ЦСКА — 2:3 ОТ 07.10 — «Барыс» — «Слован» — 3:0
09.10 — «Барыс» — «Динамо» Рига — 3:1.

Третья выездная серия

14.10 — «Авангард» — «Барыс» — 5:3
16.10 — «Автомобилист» — «Барыс» — 1:2
18.10 — «Трактор» — «Барыс» — 4:5 ОТ.

Добавим, что перед игрой с подмосковным «Витязем» казахстанский клуб «Барыс» располагался на шестом месте в Восточной конференции с 26 очками. У российской команды 19 очков и седьмое место на «Западе».

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