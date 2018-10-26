Дубль Файзуллина не помешал «Ак Барсу» победить «Амур»

Хозяевам удалось открыть счёт на восьмой минуте стартового отрезка, когда цели достиг бросок Данила Файзуллина при игре в численном преимуществе. Второй период полностью остался за гостями, которым удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. По разу успех праздновали Владимир Ткачёв и Андрей Педан. В заключительной трети матча команды сначала обменялись точными выстрелами. В составе гостей ворота поразил Пол Постма, а в составе хозяев дубль оформил Файзуллин.