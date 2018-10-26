Дубль Файзуллина не помешал «Ак Барсу» победить «Амур»
«Ак Барс» победил «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Ак Барс» победил «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра прошла в Хабаровске и закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.
Хозяевам удалось открыть счёт на восьмой минуте стартового отрезка, когда цели достиг бросок Данила Файзуллина при игре в численном преимуществе. Второй период полностью остался за гостями, которым удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. По разу успех праздновали Владимир Ткачёв и Андрей Педан. В заключительной трети матча команды сначала обменялись точными выстрелами. В составе гостей ворота поразил Пол Постма, а в составе хозяев дубль оформил Файзуллин.
Окончательный счёт установил Роб Клинкхаммер, которого сбили с ног в момент выхода на пустые ворота, и шайба была засчитана.
«Амур» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах, казанский клуб в свою очередь одержал третью победу на аналогичном отрезке турнирного пути.
|Николай Борщевский
|Зинэтула Билялетдинов
|Евгений Аликин 59:11 (Е. Аликин 59:22-59:41, Е. Аликин 59:58)
|Владислав Подъяпольский
|1-й период
|00:00
|00:00
|07:12
|Данил Файзуллин (П. Дедунов, А. Горшков)
|2-й период
|Владимир Ткачев (С. Галиев, Д. Зарипов)
|21:22
|Андрей Педан (П. Постма)
|31:31
|3-й период
|Пол Постма (Дж. Азеведо, А. Ландер)
|49:22
|54:10
|Данил Файзуллин (В. Пьянов, М. Йордан)
|Роб Клинкхаммер
|п.в.
|59:58
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)