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15:18 (мск), источник: Р-Спорт

«Ак Барс» одержал 500-ю победу под руководством Билялетдинова в КХЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» одержали 500-ю победу в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под руководством главного тренера Зинэтулы Билялетдинова, обыграв на выезде хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Хабаровске, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу гостей.

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У победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (22-я минута), Андрей Педан (32), Пол Постма (50) и Роб Клинкхаммер (60). У хозяев дубль оформил Данил Файзуллин (8 и 55).

Нападающий «Амура» Александр Кузнецов провел свой 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» с 2004 по 2011 годы, а также вернулся в казанскую команду в 2014 году после работы в сборной России. С «Ак Барсом» 63-летний специалист завоевал три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), а также выиграл чемпионат страны в 2006 году.

В следующем матче сезона «Ак Барс» 28 октября сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом», а «Амур» 29 октября встретится на выезде с минским «Динамо».

Амур 2:4
(1:0, 0:2, 1:2)
Ак Барс
26.10.2018, 12:30 Регулярный чемпионат "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Николай Борщевский Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Евгений Аликин 59:11 (Е. Аликин 59:22-59:41, Е. Аликин 59:58) Владислав Подъяпольский
1-й период
00:00
00:00
07:12 Данил Файзуллин (П. Дедунов, А. Горшков)
2-й период
Владимир Ткачев (С. Галиев, Д. Зарипов) 21:22
Андрей Педан (П. Постма) 31:31
3-й период
Пол Постма (Дж. Азеведо, А. Ландер) 49:22
54:10 Данил Файзуллин (В. Пьянов, М. Йордан)
Роб Клинкхаммер п.в. 59:58
Статистика
2 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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Гол
Гол в большинстве
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