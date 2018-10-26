«Ак Барс» одержал 500-ю победу под руководством Билялетдинова в КХЛ

Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» с 2004 по 2011 годы, а также вернулся в казанскую команду в 2014 году после работы в сборной России. С «Ак Барсом» 63-летний специалист завоевал три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), а также выиграл чемпионат страны в 2006 году.