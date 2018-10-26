«Ак Барс» одержал 500-ю победу под руководством Билялетдинова в КХЛ

Встреча, прошедшая в пятницу в Хабаровске, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) в пользу гостей.
У победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (22-я минута), Андрей Педан (32), Пол Постма (50) и Роб Клинкхаммер (60). У хозяев дубль оформил Данил Файзуллин (8 и 55).
Нападающий «Амура» Александр Кузнецов провел свой 200-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» с 2004 по 2011 годы, а также вернулся в казанскую команду в 2014 году после работы в сборной России. С «Ак Барсом» 63-летний специалист завоевал три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), а также выиграл чемпионат страны в 2006 году.
В следующем матче сезона «Ак Барс» 28 октября сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом», а «Амур» 29 октября встретится на выезде с минским «Динамо».