«Торпедо» по буллитам победило «Куньлунь» в выездном матче КХЛ
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в серии буллитов обыграли китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в серии буллитов обыграли китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Шанхае, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0. 1:0) в пользу нижегородской команды. В составе торпедовцев шайбу забросил Дмитрий Марковин (24-я минута), решающий буллит в активе Роберта Саболича. Автором гола у «Куньлуня» стал Мартен
|Куньлунь
|
1:2 Б
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
|Торпедо НН
|Юсси Тапола
|Дэвид Немировски
|Барри Браст
|Станислав Галимов
|1-й период
|05:29
|Кришьянис Редлихс
|2-й период
|Дмитрий Марковин (Д. Ильин)
|23:17
|Денис Баранцев
|23:27
|25:43
|Брэндон Йип
|Мэтью Боди
|25:43
|Денис Паршин
|27:31
|32:28
|Ондржей Витасек
|38:17
|Мартен Сан-Пьер
|39:14
|Томаш Кундратек
|3-й период
|49:51
|Мартен Сан-Пьер (О. Витасек)
|Р. Саболич
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)