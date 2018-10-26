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17:29 (мск), источник: Р-Спорт

«Торпедо» по буллитам победило «Куньлунь» в выездном матче КХЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» в серии буллитов обыграли китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Шанхае, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0. 1:0) в пользу нижегородской команды. В составе торпедовцев шайбу забросил Дмитрий Марковин (24-я минута), решающий буллит в активе Роберта Саболича. Автором гола у «Куньлуня» стал Мартен Сен-Пьер (50).

Куньлунь 1:2 Б
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Торпедо НН
26.10.2018, 14:30 Регулярный чемпионат ЛД "Фэйян"
Главные тренеры
Юсси Тапола Дэвид Немировски
Вратари
Барри Браст Станислав Галимов
1-й период
05:29 Кришьянис Редлихс
2-й период
Дмитрий Марковин (Д. Ильин) 23:17
Денис Баранцев 23:27
25:43 Брэндон Йип
Мэтью Боди 25:43
Денис Паршин 27:31
32:28 Ондржей Витасек
38:17 Мартен Сан-Пьер
39:14 Томаш Кундратек
3-й период
49:51 Мартен Сан-Пьер (О. Витасек)
Серия буллитов - победный бросок
Р. Саболич
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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