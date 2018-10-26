«Торпедо» по буллитам победило «Куньлунь» в выездном матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Шанхае, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0. 1:0) в пользу нижегородской команды. В составе торпедовцев шайбу забросил Дмитрий Марковин (24-я минута), решающий буллит в активе Роберта Саболича. Автором гола у «Куньлуня» стал Мартен Сен-Пьер (50).