«Барыс» обыграл «Витязь» в матче с дракой Дица и продлил победную серию в КХЛ

Игра проходила сегодня, 26 октября, в Астане и завершилась со счетом 3:1.

Выйти вперед «Барысу» удалось на 13-й минуте, когда в равных составах отличился казахстанский нападающий Никита Михайлис. Но на первый перерыв команды уходили при счете 1:1 — на 19-й минуте у «Витязя» в большинстве отличился финский форвард Миро Аалтонен.

Переломным в матче стал второй период. На 28-й минуте десятиминутный штраф получил защитник «Витязя» Николай Стасенко, который атаковал нападающего «Барыса» Дастина Бойда в область шеи и головы. Астанинцы спустя 58 секунд наказали соперника за грубость — в большинстве отличился шведский форвард Андре Петерссон.

Увеличить счет у «Барыса» получилось еще до второго перерыва. На 35-й минуте третью шайбу хозяев забросил нападающий сборной Казахстана Роман Старченко.

Заключительный период команды провели без голов, зато за 30 секунд до сирены зрители увидели драку. В ней схлестнулись защитник «Барыса» Даррен Диц и игрок «Витязя» Геннадий Столяров.

Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд в КХЛ. До «Витязя» астанинцы обыграли минское «Динамо» (3:1), «Трактор» (5:4, по буллитам) и «Автомобилист» (2:1).

Всего на счету «Барыса» теперь 12 побед, а «Витязь» потерпел 13-е поражение.