«Барыс» обыграл «Витязь» в матче с дракой Дица и продлил победную серию в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» обыграли подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» обыграли подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 26 октября, в Астане и завершилась со счетом 3:1.
Выйти вперед «Барысу» удалось на 13-й минуте, когда в равных составах отличился казахстанский нападающий Никита Михайлис. Но на первый перерыв команды уходили при счете 1:1 — на 19-й минуте у «Витязя» в большинстве отличился финский форвард Миро Аалтонен.
Переломным в матче стал второй период. На 28-й минуте десятиминутный штраф получил защитник «Витязя» Николай Стасенко, который атаковал нападающего «Барыса» Дастина Бойда в область шеи и головы. Астанинцы спустя 58 секунд наказали соперника за грубость — в большинстве отличился шведский форвард Андре Петерссон.
Увеличить счет у «Барыса» получилось еще до второго перерыва. На 35-й минуте третью шайбу хозяев забросил нападающий сборной Казахстана Роман Старченко.
Заключительный период команды провели без голов, зато за 30 секунд до сирены зрители увидели драку. В ней схлестнулись защитник «Барыса» Даррен Диц и игрок «Витязя» Геннадий Столяров.
Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд в КХЛ. До «Витязя» астанинцы обыграли минское «Динамо» (3:1), «Трактор» (5:4, по буллитам) и «Автомобилист» (2:1).
Всего на счету «Барыса» теперь 12 побед, а «Витязь» потерпел 13-е поражение.
Следующий матч «Барыс» проведет 28 октября, когда на своем льду примет «Сибирь», идущую на последнем, 13-м, месте на «Востоке». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны.
|Андрей Скабелка
|Валерий Белов
|Хенрик Карлссон
|Йони Ортио 58:01
|1-й период
|Илья Шинкевич
|07:22
|Илья Шинкевич
|07:22
|12:51
|Никита Михайлис (Д. Блэкер, К. Даллмэн)
|Борна Рендулич
|14:04
|17:55
|Константин Климонтов
|Миро Аалтонен (М. Гривик)
|18:49
|2-й период
|28:32
|Андре Петерссон (Д. Дитц, Р. Старченко)
|34:10
|Роман Старченко (П. Кормье, К. Даллмэн)
|2
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)