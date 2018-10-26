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19:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Витязь» в матче с дракой Дица и продлил победную серию в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» обыграли подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 26 октября, в Астане и завершилась со счетом 3:1.

Выйти вперед «Барысу» удалось на 13-й минуте, когда в равных составах отличился казахстанский нападающий Никита Михайлис. Но на первый перерыв команды уходили при счете 1:1 — на 19-й минуте у «Витязя» в большинстве отличился финский форвард Миро Аалтонен.

Переломным в матче стал второй период. На 28-й минуте десятиминутный штраф получил защитник «Витязя» Николай Стасенко, который атаковал нападающего «Барыса» Дастина Бойда в область шеи и головы. Астанинцы спустя 58 секунд наказали соперника за грубость — в большинстве отличился шведский форвард Андре Петерссон.

Увеличить счет у «Барыса» получилось еще до второго перерыва. На 35-й минуте третью шайбу хозяев забросил нападающий сборной Казахстана Роман Старченко.

Заключительный период команды провели без голов, зато за 30 секунд до сирены зрители увидели драку. В ней схлестнулись защитник «Барыса» Даррен Диц и игрок «Витязя» Геннадий Столяров.

Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд в КХЛ. До «Витязя» астанинцы обыграли минское «Динамо» (3:1), «Трактор» (5:4, по буллитам) и «Автомобилист» (2:1).

Всего на счету «Барыса» теперь 12 побед, а «Витязь» потерпел 13-е поражение.

Следующий матч «Барыс» проведет 28 октября, когда на своем льду примет «Сибирь», идущую на последнем, 13-м, месте на «Востоке». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны.

Барыс 3:1
(1:1, 2:0, 0:0)
Витязь
26.10.2018, 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Валерий Белов
Вратари
Хенрик Карлссон Йони Ортио 58:01
1-й период
Илья Шинкевич 07:22
Илья Шинкевич 07:22
12:51 Никита Михайлис (Д. Блэкер, К. Даллмэн)
Борна Рендулич 14:04
17:55 Константин Климонтов
Миро Аалтонен (М. Гривик) 18:49
2-й период
28:32 Андре Петерссон (Д. Дитц, Р. Старченко)
34:10 Роман Старченко (П. Кормье, К. Даллмэн)
Статистика
2 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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