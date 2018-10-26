Капитан «Нефтехимика» Павел Падакин провёл тренировку в костюме Нефтемена
Нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин провёл тренировочное занятие в костюме Нефтемена, сообщает
Нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин провёл тренировочное занятие в костюме Нефтемена, сообщает
В конце сентября 24-летний форвард был обменян из «Ак Барса» в «Нефтехимик», а впоследствии получил капитанскую нашивку.
Минувший сезон был лучшим в карьере Падакина. Павел выступал за «Сочи» и являлся одним из главных лидеров черноморской команды. Он набрал 31 (9+22) очко в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+21», став вторым бомбардиром «леопардов». В 5 матчах