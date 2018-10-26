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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Капитан «Нефтехимика» Павел Падакин провёл тренировку в костюме Нефтемена

Нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин провёл тренировочное занятие в костюме Нефтемена, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

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В конце сентября 24-летний форвард был обменян из «Ак Барса» в «Нефтехимик», а впоследствии получил капитанскую нашивку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Минувший сезон был лучшим в карьере Падакина. Павел выступал за «Сочи» и являлся одним из главных лидеров черноморской команды. Он набрал 31 (9+22) очко в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+21», став вторым бомбардиром «леопардов». В 5 матчах плей-офф сделал 1 результативную передачу, заработав показатель полезности «-3». Также в прошлом сезоне Падакин получил вызов на Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги.

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