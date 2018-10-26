ЦСКА намерен в будущем сыграть с клубом НХЛ
ВЕНА, 26 октября. /ТАСС/. Столичный ЦСКА в ближайшем будущем хотел бы провести матч с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом журналистам рассказал президент армейцев Игорь Есмантович.
ВЕНА, 26 октября. /ТАСС/. Столичный ЦСКА в ближайшем будущем хотел бы провести матч с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом журналистам рассказал президент армейцев Игорь Есмантович.
«ЦСКА хочет организовать матч с командой НХЛ. В связи с тем, что Анатолию Тарасову исполнилось бы 100 лет. Для лиги и ЦСКА это вызов. Конечно, это преждевременное заявление, но мы бы хотели, чтобы такой матч состоялся», — сказал Есмантович.
«Есть сейчас понимание с дворцом спорта, начнем думать, как это воплотить в жизнь», — добавил он.
В последний раз клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и НХЛ встречались в 2008 году, когда магнитогорский «Металлург» в Кубке Виктории играл с «Нью-Йорк Рейнджерс». 100 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова отметят 18 декабря 2018 года.