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19:53 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА намерен в будущем сыграть с клубом НХЛ

ВЕНА, 26 октября. /ТАСС/. Столичный ЦСКА в ближайшем будущем хотел бы провести матч с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом журналистам рассказал президент армейцев Игорь Есмантович.

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Источник: РИА "Новости"

«ЦСКА хочет организовать матч с командой НХЛ. В связи с тем, что Анатолию Тарасову исполнилось бы 100 лет. Для лиги и ЦСКА это вызов. Конечно, это преждевременное заявление, но мы бы хотели, чтобы такой матч состоялся», — сказал Есмантович.

«Есть сейчас понимание с дворцом спорта, начнем думать, как это воплотить в жизнь», — добавил он.

В последний раз клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и НХЛ встречались в 2008 году, когда магнитогорский «Металлург» в Кубке Виктории играл с «Нью-Йорк Рейнджерс». 100 лет со дня рождения заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова отметят 18 декабря 2018 года.

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