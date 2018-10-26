ЦСКА намерен в будущем сыграть с клубом НХЛ

«ЦСКА хочет организовать матч с командой НХЛ. В связи с тем, что Анатолию Тарасову исполнилось бы 100 лет. Для лиги и ЦСКА это вызов. Конечно, это преждевременное заявление, но мы бы хотели, чтобы такой матч состоялся», — сказал Есмантович.