Тренер «Барыса» рассказал о четвертой подряд победе и когда ждать в игре талантливого казахстанца
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Астане завершилась со счетом 3:1. Авторами шайб у «Барыса» стали Никита Михайлис, Андре Петерссон и Роман Старченко.
— Первый период мы больше раскачивались — выбились немного из игрового режима и не было той энергии, которую хотели видеть. Забили гол, заработали четыре минуты большинства в конце периода, но мы ими не воспользовались, а только выпустили пар. Второй и третий период было уже больше энергии, но это уже была игра в обе стороны.
Ну и, конечно, Хенрик Карлссон сегодня подчистил те моменты, где мы не доработали. Понятно, что мы сегодня взяли важные два очка, и мы этим довольны, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».
— Андрей Владимирович, поздравляю с победой! Сегодня мы не видели Липина и Полохова, увидим ли мы их на матче с «Сибирью»?
— У нас сейчас такой календарь, шесть игр через день, четыре дома, две на выезде. Я думаю, что мы увидим и Сашу, и Кирилла. Думаю, что все сыграют, тот же Гренц, Гурков. Сейчас ребята готовятся. И, я думаю, мы сделаем перестановки, возможно, не в следующей игре. Но в третьей или четвертой точно.
— На ветке «Барыса» активно обсуждается вопрос, когда мы увидим на льду Самата Данияра?
— Я уже про него говорил, это талантливый парень. Мы с ним уже разговаривали, он доволен, что он видит в раздевалке и в игре, дышит атмосферой «Барыса». Это его команда и его будущее. Я думаю, что мы найдем возможность, и он тоже сыграет.
Исход матча прокомментировал и главный тренер «Витязя» Валерий Белов.
«Хочу поздравить коллегу с победой. В целом, то что мы хотели видеть, наверное, только в третьем периоде получилось. Проблемы у нас сейчас с реализацией, последние несколько игр забивает у нас одно звено. С одной заброшенной шайбой тяжело очень выиграть. Это наш резерв, будем думать, как это поправить», — сказал Белов.
Отметим, что для «Барыса» победа над «Витязем» стала четвертой подряд. Астанинский клуб поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ.
Следующий матч «Барыс» проведет 28 октября, когда на своем льду примет «Сибирь», идущую на последнем, 13-м месте на «Востоке». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны.
|Андрей Скабелка
|Валерий Белов
|Хенрик Карлссон
|Йони Ортио 58:01
|1-й период
|Илья Шинкевич
|07:22
|Илья Шинкевич
|09:22
|12:51
|Никита Михайлис (Д. Блэкер, К. Даллмэн)
|Борна Рендулич
|14:04
|17:55
|Константин Климонтов
|Миро Аалтонен (М. Гривик)
|18:49
|2-й период
|20:57
|Мэтт Фраттин
|Николай Стасенко
|27:39
|28:32
|Андре Петерссон (Д. Дитц, Р. Старченко)
|Николай Стасенко
|28:32
|34:10
|Роман Старченко (П. Кормье, К. Даллмэн)
|34:32
|Кертис Валк
|3-й период
|59:30
|Даррен Дитц
|59:30
|Даррен Дитц
|Геннадий Столяров
|59:30
|13
|Штрафное время
|31
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)