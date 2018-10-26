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21:23 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» рассказал о четвертой подряд победе и когда ждать в игре талантливого казахстанца

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Игра в Астане завершилась со счетом 3:1. Авторами шайб у «Барыса» стали Никита Михайлис, Андре Петерссон и Роман Старченко.

— Первый период мы больше раскачивались — выбились немного из игрового режима и не было той энергии, которую хотели видеть. Забили гол, заработали четыре минуты большинства в конце периода, но мы ими не воспользовались, а только выпустили пар. Второй и третий период было уже больше энергии, но это уже была игра в обе стороны.

Ну и, конечно, Хенрик Карлссон сегодня подчистил те моменты, где мы не доработали. Понятно, что мы сегодня взяли важные два очка, и мы этим довольны, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, поздравляю с победой! Сегодня мы не видели Липина и Полохова, увидим ли мы их на матче с «Сибирью»?

— У нас сейчас такой календарь, шесть игр через день, четыре дома, две на выезде. Я думаю, что мы увидим и Сашу, и Кирилла. Думаю, что все сыграют, тот же Гренц, Гурков. Сейчас ребята готовятся. И, я думаю, мы сделаем перестановки, возможно, не в следующей игре. Но в третьей или четвертой точно.

— На ветке «Барыса» активно обсуждается вопрос, когда мы увидим на льду Самата Данияра?

—  Я уже про него говорил, это талантливый парень. Мы с ним уже разговаривали, он доволен, что он видит в раздевалке и в игре, дышит атмосферой «Барыса». Это его команда и его будущее. Я думаю, что мы найдем возможность, и он тоже сыграет.

Исход матча прокомментировал и главный тренер «Витязя» Валерий Белов.

«Хочу поздравить коллегу с победой. В целом, то что мы хотели видеть, наверное, только в третьем периоде получилось. Проблемы у нас сейчас с реализацией, последние несколько игр забивает у нас одно звено. С одной заброшенной шайбой тяжело очень выиграть. Это наш резерв, будем думать, как это поправить», — сказал Белов.

Отметим, что для «Барыса» победа над «Витязем» стала четвертой подряд. Астанинский клуб поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч «Барыс» проведет 28 октября, когда на своем льду примет «Сибирь», идущую на последнем, 13-м месте на «Востоке». Игра начнется в 17:00 по времени Астаны.

Барыс 3:1
(1:1, 2:0, 0:0)
Витязь
26.10.2018, 16:30 Зрители: 5164 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Валерий Белов
Вратари
Хенрик Карлссон Йони Ортио 58:01
1-й период
Илья Шинкевич 07:22
Илья Шинкевич 09:22
12:51 Никита Михайлис (Д. Блэкер, К. Даллмэн)
Борна Рендулич 14:04
17:55 Константин Климонтов
Миро Аалтонен (М. Гривик) 18:49
2-й период
20:57 Мэтт Фраттин
Николай Стасенко 27:39
28:32 Андре Петерссон (Д. Дитц, Р. Старченко)
Николай Стасенко 28:32
34:10 Роман Старченко (П. Кормье, К. Даллмэн)
34:32 Кертис Валк
3-й период
59:30 Даррен Дитц
59:30 Даррен Дитц
Геннадий Столяров 59:30
Статистика
13 Штрафное время 31
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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