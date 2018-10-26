Тренер «Барыса» рассказал о четвертой подряд победе и когда ждать в игре талантливого казахстанца

Игра в Астане завершилась со счетом 3:1. Авторами шайб у «Барыса» стали Никита Михайлис, Андре Петерссон и Роман Старченко.

— Первый период мы больше раскачивались — выбились немного из игрового режима и не было той энергии, которую хотели видеть. Забили гол, заработали четыре минуты большинства в конце периода, но мы ими не воспользовались, а только выпустили пар. Второй и третий период было уже больше энергии, но это уже была игра в обе стороны.

Ну и, конечно, Хенрик Карлссон сегодня подчистил те моменты, где мы не доработали. Понятно, что мы сегодня взяли важные два очка, и мы этим довольны, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, поздравляю с победой! Сегодня мы не видели Липина и Полохова, увидим ли мы их на матче с «Сибирью»?

— У нас сейчас такой календарь, шесть игр через день, четыре дома, две на выезде. Я думаю, что мы увидим и Сашу, и Кирилла. Думаю, что все сыграют, тот же Гренц, Гурков. Сейчас ребята готовятся. И, я думаю, мы сделаем перестановки, возможно, не в следующей игре. Но в третьей или четвертой точно.

— На ветке «Барыса» активно обсуждается вопрос, когда мы увидим на льду Самата Данияра?

— Я уже про него говорил, это талантливый парень. Мы с ним уже разговаривали, он доволен, что он видит в раздевалке и в игре, дышит атмосферой «Барыса». Это его команда и его будущее. Я думаю, что мы найдем возможность, и он тоже сыграет.

Исход матча прокомментировал и главный тренер «Витязя» Валерий Белов.

«Хочу поздравить коллегу с победой. В целом, то что мы хотели видеть, наверное, только в третьем периоде получилось. Проблемы у нас сейчас с реализацией, последние несколько игр забивает у нас одно звено. С одной заброшенной шайбой тяжело очень выиграть. Это наш резерв, будем думать, как это поправить», — сказал Белов.

Отметим, что для «Барыса» победа над «Витязем» стала четвертой подряд. Астанинский клуб поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ.