«Спартак» в овертайме проиграл «Йокериту» в вынесенном матче КХЛ в Таллине

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан О’Нилл (14-я минута), Джон Норман (31) и Ессе Йоэнсуу (32). У проигравших отличились Бен Максвелл (5), Андрей Кутейкин (9) и Энвер Лисин (16). Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий финской команды Стив Мозес (63).

Благодаря победе «Йокерит» вышел на второе место на Западе. В активе команды 33 очка в 20 матчах. Финский клуб одержал четвертую победу подряд. «Спартак», набравший 23 очка в 22 играх, занимает пятое место на Западе.