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21:36 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в овертайме проиграл «Йокериту» в вынесенном матче КХЛ в Таллине

ТАСС, 26 октября. Хельсинкский «Йокерит» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 4:3 в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча была вынесенной и прошла в Таллине.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брайан О’Нилл (14-я минута), Джон Норман (31) и Ессе Йоэнсуу (32). У проигравших отличились Бен Максвелл (5), Андрей Кутейкин (9) и Энвер Лисин (16). Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий финской команды Стив Мозес (63).

Благодаря победе «Йокерит» вышел на второе место на Западе. В активе команды 33 очка в 20 матчах. Финский клуб одержал четвертую победу подряд. «Спартак», набравший 23 очка в 22 играх, занимает пятое место на Западе.

Следующий матч «Йокерит» также проведет в Таллине. 28 октября финский клуб сыграет с череповецкой «Северсталью». «Спартак» в тот же день на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

Йокерит 4:3 ОТ
(1:3, 2:0, 0:0)
Спартак
26.10.2018, 18:30 Регулярный чемпионат "Арена Тондираба"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Алексей Жамнов
Вратари
Райан Запольски Никита Беспалов
1-й период
Бен Максвелл (М. Карсумс, Я. Косов) 04:05
Андрей Кутейкин (А. Хохлачев) 08:19
09:49 Сами Леписто
Глеб Шашков 13:34
13:53 Брайан О`Нилл (А. Грант)
Энвер Лисин 15:09
2-й период
23:29 Йессе Йоэнсуу
Михаил Григорьев 23:29
Мартиньш Карсумс 24:24
30:33 Йон Норман (Й.Б. Йенсен, Й. Йоэнсуу)
Михаил Григорьев 30:50
31:45 Йессе Йоэнсуу (А. Грант, Б. О`Нилл)
32:55 Сакари Маннинен
Михаил Григорьев 32:55
Ярослав Дыбленко 32:57
3-й период
45:13 Сакари Маннинен
Овертайм
62:25 Стив Мозес
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Дмитрий Беляев (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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