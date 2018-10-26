ЦСКА забросил девять безответных шайб «Словану» в вынесенном матче КХЛ в Вене

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В составе армейцев дубль оформил Линден Вей (1-я и 34-я минуты). Также шайбы забросили Кирилл Капризов (3), Мэт Робинсон (7), Андрей Светлаков (10), Сергей Андронов (22), Максим Шалунов (34), Янник Хансен (46) и Антон Слепышев (55).

Эта победа стала самой крупной в КХЛ в текущем сезоне. Ранее самый разгромный выигрыш на свой счет записала новосибирская «Сибирь», дома обыгравшая минское «Динамо» со счетом 6:0. Самая крупная победа в истории КХЛ также была зафиксирована в матче ЦСКА и «Слована». В сезоне-2014/15 армейцы на своем льду разгромили словацкий клуб со счетом 12:0.

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ЦСКА занимает первое место на Западе. В активе команды 36 очков в 22 матчах. «Слован», набравший 18 очков в 23 играх, расположился на девятой позиции в Западной конференции.

В следующем матче 30 октября ЦСКА дома сыграет с «Сибирью». «Слован» следующую встречу проведет в Вене. 28 октября словацкий клуб сыграет с санкт-петербургским СКА.