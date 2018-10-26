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26 октября, источник: ТАСС

ЦСКА забросил девять безответных шайб «Словану» в вынесенном матче КХЛ в Вене

ВЕНА, 26 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал разгромную победу над братиславским «Слованом» со счетом 9:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча была вынесенной и прошла в Вене.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе армейцев дубль оформил Линден Вей (1-я и 34-я минуты). Также шайбы забросили Кирилл Капризов (3), Мэт Робинсон (7), Андрей Светлаков (10), Сергей Андронов (22), Максим Шалунов (34), Янник Хансен (46) и Антон Слепышев (55).

Эта победа стала самой крупной в КХЛ в текущем сезоне. Ранее самый разгромный выигрыш на свой счет записала новосибирская «Сибирь», дома обыгравшая минское «Динамо» со счетом 6:0. Самая крупная победа в истории КХЛ также была зафиксирована в матче ЦСКА и «Слована». В сезоне-2014/15 армейцы на своем льду разгромили словацкий клуб со счетом 12:0.

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ЦСКА занимает первое место на Западе. В активе команды 36 очков в 22 матчах. «Слован», набравший 18 очков в 23 играх, расположился на девятой позиции в Западной конференции.

В следующем матче 30 октября ЦСКА дома сыграет с «Сибирью». «Слован» следующую встречу проведет в Вене. 28 октября словацкий клуб сыграет с санкт-петербургским СКА.

В других матчах дня СКА на выезде обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:1. Астанинский «Барыс» дома победил подольский «Витязь» со счетом 3:1. Нижегородское «Торпедо» в серии буллитов на выезде обыграло пекинский «Куньлунь» со счетом 2:1.

Слован 0:9
(0:4, 0:3, 0:2)
ЦСКА
26.10.2018, 19:30 Регулярный чемпионат "Эрсте Банк Арена"
Главные тренеры
Владимир Орсаг Игорь Никитин
Вратари
Марек Чильяк 13:16 (Я. Штепанек 13:16) Ларс Юханссон
1-й период
Линден Вей (К. Дальбек) 00:26
Кирилл Капризов (Л. Вей, М. Робинсон) 03:00
Мэт Робинсон (Я. Хансен, С. Андронов) 06:44
Антон Слепышев 07:34
Андрей Светлаков (И. Телегин) 09:07
2-й период
Сергей Андронов (Я. Хансен, С. Калинин) 21:08
26:36 Марио Грман
Иван Телегин 27:18
28:36 Адам Яношик
Антон Слепышев 28:36
28:59 Михал Ржепик
Максим Шалунов (К. Окулов, К. Дальбек) 33:31
Линден Вей (М. Григоренко) 33:48
Мэт Робинсон 37:03
3-й период
Сергей Андронов 44:01
Янник Хансен 45:40
49:12 Матуш Сукель
52:53 Марио Лунтер
Андрей Светлаков 52:53
Антон Слепышев (М. Григоренко, А. Марченко) 54:20
Алексей Марченко 57:11
Никита Нестеров 58:09
Статистика
10 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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