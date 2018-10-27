Нападающий Александр Пережогин покинул «Авангард»

В нынешнем сезоне 35-летний форвард сделал семь результативных передач в 16 матчах КХЛ. Всего на счету Пережогина в КХЛ 189 шайб и 187 передач в 643 встречах.

«Мы благодарим Александра за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры. В России Саша становился чемпионом, бил рекорды результативности, но при этом всегда оставался скромным парнем, для которого популярность и слава практически ничего не значили — он всегда все свое время, свободное от хоккея, уделял семье. Мы еще раз говорим “спасибо за игру”! В списке легенд нашего клуба появилось еще одно имя — Александр Пережогин», — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский.