Магнитогорский «Металлург» победил московское «Динамо»

Встреча, прошедшая в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу «Металлурга». В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (14-я минута) и Деннис Расмуссен (25). У проигравших отличился Патрик Закриссон (2).