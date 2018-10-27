Магнитогорский «Металлург» победил московское «Динамо»
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу «Металлурга». В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (14-я минута) и Деннис Расмуссен (25). У проигравших отличился Патрик Закриссон (2).
В следующем матче «Динамо» 29 октября сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Металлург» 31 октября примет «Сочи».
|Металлург Мг
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2:1
(1:1, 1:0, 0:0)
|ХК Динамо
|Йозеф Яндач
|Владимир Крикунов
|Василий Кошечкин
|Иван Бочаров 59:18
|1-й период
|Патрик Закриссон (И. Никулин, А. Миронов)
|01:39
|13:55
|Ииро Пакаринен (Д. Расмуссен)
|18:21
|Евгений Бирюков
|2-й период
|20:59
|24:31
|Деннис Расмуссен (Вик. Антипин, Н. Кулемин)
|31:05
|Сергей Мозякин
|Вячеслав Кулемин
|34:05
|6
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)