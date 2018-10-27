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17:53 (мск), источник: Р-Спорт

Магнитогорский «Металлург» победил московское «Динамо»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу «Металлурга». В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (14-я минута) и Деннис Расмуссен (25). У проигравших отличился Патрик Закриссон (2).

В следующем матче «Динамо» 29 октября сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Металлург» 31 октября примет «Сочи».

Металлург Мг 2:1
(1:1, 1:0, 0:0)
ХК Динамо
27.10.2018, 15:00 Зрители: 6870 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Владимир Крикунов
Вратари
Василий Кошечкин Иван Бочаров 59:18
1-й период
Патрик Закриссон (И. Никулин, А. Миронов) 01:39
13:55 Ииро Пакаринен (Д. Расмуссен)
18:21 Евгений Бирюков
2-й период
20:59
24:31 Деннис Расмуссен (Вик. Антипин, Н. Кулемин)
31:05 Сергей Мозякин
Вячеслав Кулемин 34:05
Статистика
6 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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