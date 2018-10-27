Александр Пережогин продолжит играть в Европе или завершит карьеру

35-летний хоккеист играл в омском клубе последние восемь лет — с 2010 года. Также в «Авангарде» он начинал взрослую карьеру. В нынешнем сезоне Пережогин сделал семь голевых передач в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись заброшенными шайбами при показателе полезности «+3» и двух минутах штрафного времени. Опытный форвард проводил на льду в среднем 10 минут за игру. В КХЛ игрок принял участие в 643 матчах, забил 189 голов и отдал 187 передач.

Контракт Пережогина с «Авангардом» был рассчитан до конца сезона.