Клуб КХЛ назначил «комфортного» тренера, но остался на дне. Вместо борьбы за кубок — адский провал
Владимир Крикунов не реанимировал «Динамо».
Владимир Крикунов не реанимировал «Динамо».
Этим летом московское «Динамо» провело мощную трансферную кампанию, завербовало в свой состав Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого и презентовало новую команду на Красной площади. Размах, с которым «бело-голубые» готовились к сезону говорил об очень серьезных амбициях. Впрочем, в клубе их не сильно и скрывали.
«Наша цель — вернуть “Динамо” в число
Регулярку претендент на Кубок Гагарина начал с пяти поражений в шести матчах, а ближе к концу первого месяца чемпионата руководство клуба пришло к выводу, что главный тренер Владимир Воробьев вытащить команду из этого кризиса не сможет. В качестве возможных сменщиков Воробьева назывались фамилии Олега Знарка и Петериса Скудры, но «Динамо» сделало не самый очевидный выбор в пользу Владимира Крикунова — человека, который за последние годы успел несколько раз объявить о завершении карьеры. Впрочем, генеральный директор клуба и здесь все объяснил предельно понятно:
«Мы много проводили разговоров, переговоров. И не только со Знарком, но и с другими. Смотрели условия, возможности, входимость в нашу команду. Нам нужно было сохранить психологический климат в команде. Одни игроки так относились, другие
На данный момент Крикунов проработал с «Динамо» примерно столько же, сколько дали поработать Воробьеву. Самое время сделать первые выводы о том, насколько его «комфортность» пошла
Даже болельщик, не слишком погруженный в тему, глядя на эти цифры, легко поставит диагноз — не изменилось вообще ничего. Можно копнуть чуть глубже и посмотреть на команды, против которых играло «Динамо» под руководством двух главных тренеров. Воробьев победил «Сибирь», «Витязь» и минских одноклубников, Крикунов — «Нефтехимик», «Торпедо», тех же минчан и «Сочи». Абсолютно сопоставимые по уровню соперники. Проигрывали Воробьев и Крикунов тоже примерно одним и тем же клубам — в основном, стоит признать, топовым.
Сегодня «Динамо» гостило в Магнитогорске, где не набрало ни одного очка — 1:2. Месяц назад матч этих же клубов на этом же льду закончился со счетом 6:5 в пользу «Металлурга», но тогда гости затащили соперника в овертайм и заработали хотя бы один балл. Еще один, пусть и небольшой, довод в пользу того, что смена тренера никакой пользы московской команде не принесла. Но Владимир Крикунов на послематчевой
«Мы удачно забили первый гол, старались, боролись, но, к сожалению, не смогли справиться с Васей Кошечкиным. У нашего вратаря Ивана Бочарова сын родился, Лев Иванович, почти Яшин. Иван играл хорошо, старался, но ему не помогли, когда добивали второй гол. А так скажу, что у нас вторая игра на выезде, и теперь будем готовиться дальше».
|Металлург Мг
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2:1
(1:1, 1:0, 0:0)
|ХК Динамо
|Йозеф Яндач
|Владимир Крикунов
|Василий Кошечкин
|Иван Бочаров 59:18
|1-й период
|Патрик Закриссон (И. Никулин, А. Миронов)
|01:39
|13:55
|Ииро Пакаринен (Д. Расмуссен)
|18:21
|Евгений Бирюков
|2-й период
|20:59
|24:31
|Деннис Расмуссен (Вик. Антипин, Н. Кулемин)
|31:05
|Сергей Мозякин
|Вячеслав Кулемин
|34:05
|6
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)