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19:19 (мск), источник: Sport24

Клуб КХЛ назначил «комфортного» тренера, но остался на дне. Вместо борьбы за кубок — адский провал

Владимир Крикунов не реанимировал «Динамо».

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Этим летом московское «Динамо» провело мощную трансферную кампанию, завербовало в свой состав Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого и презентовало новую команду на Красной площади. Размах, с которым «бело-голубые» готовились к сезону говорил об очень серьезных амбициях. Впрочем, в клубе их не сильно и скрывали.

«Наша цель — вернуть “Динамо” в число топ-клубов, которые борются за Кубок Гагарина. И вся наша стратегия направлена на то, чтобы достичь этой цели. Мне многие сейчас говорят: “Ну какое “Динамо”? Смотри, какие СКА и ЦСКА. Ну куда вы против них?”. А я отвечаю: “Да мы же совсем недавно два раза подряд чемпионами становились. И до этого только при мне — семь раз!”. Да, раньше СКА и ЦСКА были не так сильны. Но были другие лидеры, тоже не слабые. КХЛ нужно, как минимум, семь-восемь сильных клубов, которые будут между собой соревноваться», — генеральный директор «Динамо» Валерий Шанцев вернулся в команду с вполне конкретными целями. («Советский спорт»).

Регулярку претендент на Кубок Гагарина начал с пяти поражений в шести матчах, а ближе к концу первого месяца чемпионата руководство клуба пришло к выводу, что главный тренер Владимир Воробьев вытащить команду из этого кризиса не сможет. В качестве возможных сменщиков Воробьева назывались фамилии Олега Знарка и Петериса Скудры, но «Динамо» сделало не самый очевидный выбор в пользу Владимира Крикунова — человека, который за последние годы успел несколько раз объявить о завершении карьеры. Впрочем, генеральный директор клуба и здесь все объяснил предельно понятно:

«Мы много проводили разговоров, переговоров. И не только со Знарком, но и с другими. Смотрели условия, возможности, входимость в нашу команду. Нам нужно было сохранить психологический климат в команде. Одни игроки так относились, другие по-другому. Самая комфортная фигура для “Динамо” — Крикунов».

На данный момент Крикунов проработал с «Динамо» примерно столько же, сколько дали поработать Воробьеву. Самое время сделать первые выводы о том, насколько его «комфортность» пошла бело-голубым на пользу.

Даже болельщик, не слишком погруженный в тему, глядя на эти цифры, легко поставит диагноз — не изменилось вообще ничего. Можно копнуть чуть глубже и посмотреть на команды, против которых играло «Динамо» под руководством двух главных тренеров. Воробьев победил «Сибирь», «Витязь» и минских одноклубников, Крикунов — «Нефтехимик», «Торпедо», тех же минчан и «Сочи». Абсолютно сопоставимые по уровню соперники. Проигрывали Воробьев и Крикунов тоже примерно одним и тем же клубам — в основном, стоит признать, топовым.

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Сегодня «Динамо» гостило в Магнитогорске, где не набрало ни одного очка — 1:2. Месяц назад матч этих же клубов на этом же льду закончился со счетом 6:5 в пользу «Металлурга», но тогда гости затащили соперника в овертайм и заработали хотя бы один балл. Еще один, пусть и небольшой, довод в пользу того, что смена тренера никакой пользы московской команде не принесла. Но Владимир Крикунов на послематчевой пресс-конференции шутит и по традиции большинства российских тренеров обещает, что «команда будет готовится к следующему матчу». В нем «Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым» и, вполне вероятно, Владимиру Васильевичу снова придется искать нехоккейные поводы для позитива.

«Мы удачно забили первый гол, старались, боролись, но, к сожалению, не смогли справиться с Васей Кошечкиным. У нашего вратаря Ивана Бочарова сын родился, Лев Иванович, почти Яшин. Иван играл хорошо, старался, но ему не помогли, когда добивали второй гол. А так скажу, что у нас вторая игра на выезде, и теперь будем готовиться дальше».

Металлург Мг 2:1
(1:1, 1:0, 0:0)
ХК Динамо
27.10.2018, 15:00 Зрители: 6870 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Владимир Крикунов
Вратари
Василий Кошечкин Иван Бочаров 59:18
1-й период
Патрик Закриссон (И. Никулин, А. Миронов) 01:39
13:55 Ииро Пакаринен (Д. Расмуссен)
18:21 Евгений Бирюков
2-й период
20:59
24:31 Деннис Расмуссен (Вик. Антипин, Н. Кулемин)
31:05 Сергей Мозякин
Вячеслав Кулемин 34:05
Статистика
6 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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