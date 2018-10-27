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20:33 (мск), источник: Советский спорт

«Трактор» потерпел третье поражение кряду, уступив «Нефтехимику»

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский Нефтехимик на домашнем льду обыграл челябинский Трактор со счетом 4:1.

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У победителей встречи голами отметились Юусо Пуустинен (2-я минута), Йоонас Няттинен (15), Илья Аркалов (38) и Микаэль Руохомаа (59), а у гостей шайбу забросил Райан Стоу (44).

Нефтехимик с 23 очками поднялся на восьмое место в Восточной конференции, а Трактор в ней же расположился на 10-й строчке, имея в активе 19 очков. Для команды из Челябинска это поражение стало третьим кряду.

В следующем матче подопечные Андрея Назарова 31 октября примут московское Динамо, а медведи днем ранее сыграют со Спартаком.

Нефтехимик 4:1
(2:0, 1:0, 1:1)
Трактор
27.10.2018, 17:30 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Алексей Тертышный
Вратари
Андрей Макаров Александр Судницин 40:00 (В. Демченко 40:00-58:18, В. Демченко 59:35)
1-й период
02:38 Юусо Пуустинен (И. Аркалов, П. Здунов)
15:04
15:32 Йоонас Няттинен (М. Руохомаа, А. Полашек)
2-й период
20:57
25:27 Алексей Волгин
Антон Глинкин 25:27
Александр Тридчиков 26:58
30:53 Юусо Пуустинен
38:42 Илья Аркалов
3-й период
Райан Стоа (А. Шинин, В. Кравцов) 44:58
59:35 п.в. Микаэль Руохомаа (Й. Няттинен, П. Падакин)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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