«Трактор» потерпел третье поражение кряду, уступив «Нефтехимику»
В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский Нефтехимик на домашнем льду обыграл челябинский Трактор со счетом 4:1.
В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский Нефтехимик на домашнем льду обыграл челябинский Трактор со счетом 4:1.
У победителей встречи голами отметились Юусо Пуустинен (2-я минута), Йоонас Няттинен (15), Илья Аркалов (38) и Микаэль Руохомаа (59), а у гостей шайбу забросил Райан Стоу (44).
Нефтехимик с 23 очками поднялся на восьмое место в Восточной конференции, а Трактор в ней же расположился на 10-й строчке, имея в активе 19 очков. Для команды из Челябинска это поражение стало третьим кряду.
В следующем матче подопечные Андрея Назарова 31 октября примут московское Динамо, а медведи днем ранее сыграют со Спартаком.
|Нефтехимик
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4:1
(2:0, 1:0, 1:1)
|Трактор
|Андрей Назаров
|Алексей Тертышный
|Андрей Макаров
|Александр Судницин 40:00 (В. Демченко 40:00-58:18, В. Демченко 59:35)
|1-й период
|02:38
|Юусо Пуустинен (И. Аркалов, П. Здунов)
|15:04
|15:32
|Йоонас Няттинен (М. Руохомаа, А. Полашек)
|2-й период
|20:57
|25:27
|Алексей Волгин
|Антон Глинкин
|25:27
|Александр Тридчиков
|26:58
|30:53
|Юусо Пуустинен
|38:42
|Илья Аркалов
|3-й период
|Райан Стоа (А. Шинин, В. Кравцов)
|44:58
|59:35
|п.в.
|Микаэль Руохомаа (Й. Няттинен, П. Падакин)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)