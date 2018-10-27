«Трактор» потерпел третье поражение кряду, уступив «Нефтехимику»

У победителей встречи голами отметились Юусо Пуустинен (2-я минута), Йоонас Няттинен (15), Илья Аркалов (38) и Микаэль Руохомаа (59), а у гостей шайбу забросил Райан Стоу (44).

Нефтехимик с 23 очками поднялся на восьмое место в Восточной конференции, а Трактор в ней же расположился на 10-й строчке, имея в активе 19 очков. Для команды из Челябинска это поражение стало третьим кряду.