«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в гостях победил «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в гостях победил «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) в пользу «Ак Барса». В составе победителей шайбы забросили Иржи Секач (21-я и 60-я минуты), Рафаэль Батыршин (39), Роб Клинкхаммер (48) и Артем Лукоянов (57). У проигравших отличился Карел Кубат (6).
В следующем матче «Ак Барс» 3 ноября сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», «Адмирал» 30 октября на выезде встретится с «Барысом» из Астаны.
|Сергей Светлов
|Зинэтула Билялетдинов
|Никита Серебряков
|Владислав Подъяпольский
|1-й период
|05:30
|Карел Кубат (А. Мерескин)
|19:24
|Никита Феоктистов
|2-й период
|Иржи Секач (П. Постма, А. Ландер)
|20:37
|Рафаэль Батыршин (А. Ландер, И. Секач)
|38:08
|39:48
|Константин Глазачев
|3-й период
|41:25
|Юрий Козловский
|Роб Клинкхаммер (П. Постма, А. Педан)
|47:41
|Артем Лукоянов (А. Потапов)
|56:49
|Иржи Секач (А. Ландер, Дж. Азеведо)
|59:12
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)