«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) в пользу «Ак Барса». В составе победителей шайбы забросили Иржи Секач (21-я и 60-я минуты), Рафаэль Батыршин (39), Роб Клинкхаммер (48) и Артем Лукоянов (57). У проигравших отличился Карел Кубат (6).