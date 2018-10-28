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17:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в гостях победил «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 5:1 (0:1, 2:0, 3:0) в пользу «Ак Барса». В составе победителей шайбы забросили Иржи Секач (21-я и 60-я минуты), Рафаэль Батыршин (39), Роб Клинкхаммер (48) и Артем Лукоянов (57). У проигравших отличился Карел Кубат (6).

В следующем матче «Ак Барс» 3 ноября сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», «Адмирал» 30 октября на выезде встретится с «Барысом» из Астаны.

Адмирал 1:5
(1:0, 0:2, 0:3)
Ак Барс
28.10.2018, 10:00 Зрители: 5133 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Никита Серебряков Владислав Подъяпольский
1-й период
05:30 Карел Кубат (А. Мерескин)
19:24 Никита Феоктистов
2-й период
Иржи Секач (П. Постма, А. Ландер) 20:37
Рафаэль Батыршин (А. Ландер, И. Секач) 38:08
39:48 Константин Глазачев
3-й период
41:25 Юрий Козловский
Роб Клинкхаммер (П. Постма, А. Педан) 47:41
Артем Лукоянов (А. Потапов) 56:49
Иржи Секач (А. Ландер, Дж. Азеведо) 59:12
Статистика
6 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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