«Барыс» вернулся в игру после упущенного преимущества и выиграл пятый подряд матч в КХЛ

Игра проходила сегодня, 28 октября, и завершилась со счетом 5:2.

В первом периоде «Барыс» смог выйти вперед за счет игры в большинстве. На девятой минуте счет открыл капитан казахстанского клуба Брэндон Боченски, а за 15 секунд до первого периода отличился канадский нападающий Патрис Кормье.

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Во втором периоде «Барыс» упустил преимущество две шайбы, пропустив на 34-й минуте от Александра Шарова, а на 35-й — от Глеба Зырянова. Однако астанинский клуб сумел вернуть игру под свой контроль, забросив две шайбы 87 секунд. На 37-й отличился нападающий Роман Старченко, а следом за ним забил канадский форвард Кертис Волк.

Третий период команды провели менее результативно. Окончательный счет на 52-й минуте установил Даррен Диц, которому ассистировал Старченко, отдавший вторую голевую передачу.

Отметим, что в этом матче против «Барыса» сыграл экс-защитник сборной Казахстана Роман Савченко. Предыдущие десять лет в КХЛ воспитанник усть-каменогорского хоккея выступал за астанинский клуб, но покинул его после окончания прошлого сезона.

Для «Барыса» эта победа стала пятой подряд и 13-й в сезоне, а «Сибирь» потерпела 18-е поражение. С 30 очками астанинский клуб поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ, а «Сибирь», у которой 12 баллов, занимает здесь последнюю, 13-ю, строчку.