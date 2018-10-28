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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вернулся в игру после упущенного преимущества и выиграл пятый подряд матч в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» обыграли новосибирскую «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 28 октября, и завершилась со счетом 5:2.

В первом периоде «Барыс» смог выйти вперед за счет игры в большинстве. На девятой минуте счет открыл капитан казахстанского клуба Брэндон Боченски, а за 15 секунд до первого периода отличился канадский нападающий Патрис Кормье.

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Во втором периоде «Барыс» упустил преимущество две шайбы, пропустив на 34-й минуте от Александра Шарова, а на 35-й — от Глеба Зырянова. Однако астанинский клуб сумел вернуть игру под свой контроль, забросив две шайбы 87 секунд. На 37-й отличился нападающий Роман Старченко, а следом за ним забил канадский форвард Кертис Волк.

Третий период команды провели менее результативно. Окончательный счет на 52-й минуте установил Даррен Диц, которому ассистировал Старченко, отдавший вторую голевую передачу.

Отметим, что в этом матче против «Барыса» сыграл экс-защитник сборной Казахстана Роман Савченко. Предыдущие десять лет в КХЛ воспитанник усть-каменогорского хоккея выступал за астанинский клуб, но покинул его после окончания прошлого сезона.

Для «Барыса» эта победа стала пятой подряд и 13-й в сезоне, а «Сибирь» потерпела 18-е поражение. С 30 очками астанинский клуб поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ, а «Сибирь», у которой 12 баллов, занимает здесь последнюю, 13-ю, строчку.

Следующий матч «Барыс» проведет 30 октября на своем льду против «Адмирала», идущий 12-м на «Востоке». Игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

Барыс 5:2
(2:0, 2:2, 1:0)
Сибирь
28.10.2018, 14:00 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Александр Андриевский
Вратари
Хенрик Карлссон Дэнни Тэйлор
1-й период
08:13
08:32 Брэндон Боченски (К. Валк, Д. Бойд)
16:00 Никита Михайлис
Николай Демидов 18:20
19:45 Патрис Кормье (Р. Старченко, А. Петерссон)
2-й период
31:14 Кертис Валк
Александр Шаров (Ю. Пелтола) 33:22
Глеб Зырянов (Кон. Алексеев, Ш. Бертран) 34:59
36:14 Роман Старченко (А. Петерссон, М. Семенов)
37:41 Кертис Валк (Н. Михайлис)
3-й период
48:52
51:51 Даррен Дитц (Р. Старченко, П. Кормье)
53:07 Кертис Валк
56:58
Статистика
10 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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