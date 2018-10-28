«Барыс» вернулся в игру после упущенного преимущества и выиграл пятый подряд матч в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» обыграли новосибирскую «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» обыграли новосибирскую «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 28 октября, и завершилась со счетом 5:2.
В первом периоде «Барыс» смог выйти вперед за счет игры в большинстве. На девятой минуте счет открыл капитан казахстанского клуба Брэндон Боченски, а за 15 секунд до первого периода отличился канадский нападающий Патрис Кормье.
Во втором периоде «Барыс» упустил преимущество две шайбы, пропустив на 34-й минуте от Александра Шарова, а на 35-й — от Глеба Зырянова. Однако астанинский клуб сумел вернуть игру под свой контроль, забросив две шайбы 87 секунд. На 37-й отличился нападающий Роман Старченко, а следом за ним забил канадский форвард Кертис Волк.
Третий период команды провели менее результативно. Окончательный счет на 52-й минуте установил Даррен Диц, которому ассистировал Старченко, отдавший вторую голевую передачу.
Отметим, что в этом матче против «Барыса» сыграл
Для «Барыса» эта победа стала пятой подряд и 13-й в сезоне, а «Сибирь» потерпела 18-е поражение. С 30 очками астанинский клуб поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ, а «Сибирь», у которой 12 баллов, занимает здесь последнюю, 13-ю, строчку.
Следующий матч «Барыс» проведет 30 октября на своем льду против «Адмирала», идущий 12-м на «Востоке». Игра начнется в 19:30 по времени Астаны.
|Андрей Скабелка
|Александр Андриевский
|Хенрик Карлссон
|Дэнни Тэйлор
|1-й период
|08:13
|08:32
|Брэндон Боченски (К. Валк, Д. Бойд)
|16:00
|Никита Михайлис
|Николай Демидов
|18:20
|19:45
|Патрис Кормье (Р. Старченко, А. Петерссон)
|2-й период
|31:14
|Кертис Валк
|Александр Шаров (Ю. Пелтола)
|33:22
|Глеб Зырянов (Кон. Алексеев, Ш. Бертран)
|34:59
|36:14
|Роман Старченко (А. Петерссон, М. Семенов)
|37:41
|Кертис Валк (Н. Михайлис)
|3-й период
|48:52
|51:51
|Даррен Дитц (Р. Старченко, П. Кормье)
|53:07
|Кертис Валк
|56:58
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)