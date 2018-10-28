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17:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Витязь» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву»

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» одержали победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых заброшенными шайбами отметились Вячеслав Основин (33-я минута) и Йонас Кемпайнен (42), у гостей гол забил Артем Швец-Роговой (36).

«Витязь», проигравший четвертый матч подряд, 31 октября примет хабаровский «Амур», «Салават Юлаев» в понедельник сыграет дома с московским «Динамо».

Салават Юлаев 2:1
(0:0, 1:1, 1:0)
Витязь
28.10.2018, 14:30 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Валерий Белов
Вратари
Юха Метсола Йони Ортио 58:52
1-й период
07:22 Захар Арзамасцев
2-й период
25:15 Антон Бурдасов
25:15 Антон Бурдасов
Миро Аалтонен 30:14
32:11 Вячеслав Основин (В.Э. Ткачев, З. Арзамасцев)
Артем Швец-Роговой (Н. Стасенко, Д. Кокарев) 35:30
Войтех Мозик 39:44
3-й период
41:24 Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
Евгений Катичев 42:05
Александр Семин 46:49
Борна Рендулич 54:58
Статистика
27 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
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Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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