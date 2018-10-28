«Витязь» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву»

Встреча, состоявшаяся в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых заброшенными шайбами отметились Вячеслав Основин (33-я минута) и Йонас Кемпайнен (42), у гостей гол забил Артем Швец-Роговой (36).