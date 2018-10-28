«Витязь» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву»
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» одержали победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» одержали победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых заброшенными шайбами отметились Вячеслав Основин (33-я минута) и Йонас Кемпайнен (42), у гостей гол забил Артем
«Витязь», проигравший четвертый матч подряд, 31 октября примет хабаровский «Амур», «Салават Юлаев» в понедельник сыграет дома с московским «Динамо».
|Салават Юлаев
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2:1
(0:0, 1:1, 1:0)
|Витязь
|Николай Цулыгин
|Валерий Белов
|Юха Метсола
|Йони Ортио 58:52
|1-й период
|07:22
|Захар Арзамасцев
|2-й период
|25:15
|Антон Бурдасов
|25:15
|Антон Бурдасов
|Миро Аалтонен
|30:14
|32:11
|Вячеслав Основин (В.Э. Ткачев, З. Арзамасцев)
|Артем Швец-Роговой (Н. Стасенко, Д. Кокарев)
|35:30
|Войтех Мозик
|39:44
|3-й период
|41:24
|Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
|Евгений Катичев
|42:05
|Александр Семин
|46:49
|Борна Рендулич
|54:58
|27
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)