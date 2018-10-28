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17:40 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

ТАСС, 28 октября. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме переиграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Стефан Да Коста (1-я минута) и Алексей Василевский (63), у проигравших заброшенной шайбой отметился Энвер Лисин (37). «Автомобилист» одержал четвертую победу подряд и выиграл 22 встречи из 23 в регулярном чемпионате КХЛ.

«Автомобилист» набрал 44 очка в 24 играх и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» набрал 24 очка после 23 матчей и располагается на пятой строчке в Западной конференции.

Екатеринбуржцы 31 октября на своей площадке сыграют с финским «Йокеритом», а красно-белые днем раньше в Челябинске сыграют с местным «Трактором».

Автомобилист 2:1 ОТ
(1:0, 0:1, 0:0)
Спартак
28.10.2018, 15:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Игорь Уланов
Вратари
Якуб Коварж Юлиус Гудачек
1-й период
00:50 Стефан Да Коста (Н. Доус, А. Голышев)
Ярослав Дыбленко 04:13
2-й период
Михаил Григорьев 29:52
33:15
Энвер Лисин (А. Никонцев, Б. Максвелл) 36:10
39:11 Евгений Грачев
Овертайм
62:32 Алексей Василевский (А. Голышев)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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