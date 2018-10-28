«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Стефан Да Коста (1-я минута) и Алексей Василевский (63), у проигравших заброшенной шайбой отметился Энвер Лисин (37). «Автомобилист» одержал четвертую победу подряд и выиграл 22 встречи из 23 в регулярном чемпионате КХЛ.

«Автомобилист» набрал 44 очка в 24 играх и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» набрал 24 очка после 23 матчей и располагается на пятой строчке в Западной конференции.