Роман Савченко: Смешанные чувства, поначалу не понимал, что происходит

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Роман Савченко поделился эмоциями от прошедшего матча.
— Роман, комментарий по игре и как тебе в «Сибири»?
— Конечно, по игре, сыграли не очень хорошо в атаке и удаления сломали игру, потом соперник довел дело до конца. В принципе, в «Сибири» нормально, рабочая обстановка, работаем над ошибками, состав поменялся процентов, наверное, на 70. Ребят молодых много. Так что, пока ищем игру свою.
— Но сравнять то удалось во втором?
— Да, но получили во втором периоде два быстрых гола, не смогли как следует в обороне отыграть.
— Но ты же видел видео, которое «Барыс» подготовил для тебя?
— Да, очень приятно конечно. Спасибо всем. Болельщикам в первую очередь. Руководству клуба «Барыс», что помнят. Всем привет.
— Каково было обороняться против тех, кого ты так хорошо и давно знаешь?
— Нууу… Конечно, так… Смешанные чувства, поначалу не понимал, что происходит (смеется). Такое ощущение, все свои, как-будто двусторонний матч играем.
— Два предыдущих соперника приезжают с поражениями из Новосибирска, потихоньку курс меняется?
— Потихонечку улучшаем игру, работаем на тренировках, сейчас еще в паузе поработаем над физикой, тактикой. Будет, я думаю, все нормально. Надеемся на это.
— Конечно, скучаю. По всем. По друзьям, близким, по детям.
АВТОР: Динара Байкадамова