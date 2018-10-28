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17:57 (мск), источник: Sports.kz

Роман Савченко: Смешанные чувства, поначалу не понимал, что происходит

Столичные болельщики с теплотой встретили игрока, который 10 лет провел в «Барысе» и лишь в этом сезоне перешел в «Сибирь». Кроме того, клуб подготовил сюрприз для защитника показав перед матчем на кубе видео с лучшими моментами его карьеры.

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В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Роман Савченко поделился эмоциями от прошедшего матча.

— Роман, комментарий по игре и как тебе в «Сибири»?

— Конечно, по игре, сыграли не очень хорошо в атаке и удаления сломали игру, потом соперник довел дело до конца. В принципе, в «Сибири» нормально, рабочая обстановка, работаем над ошибками, состав поменялся процентов, наверное, на 70. Ребят молодых много. Так что, пока ищем игру свою.

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Неделя 9, 28.10.2018, 14:00
Барыс
5Сибирь2

— Но сравнять то удалось во втором?

— Да, но получили во втором периоде два быстрых гола, не смогли как следует в обороне отыграть.

— Но ты же видел видео, которое «Барыс» подготовил для тебя?

— Да, конечно, здорово.

— Прослезился?

— Да, очень приятно конечно. Спасибо всем. Болельщикам в первую очередь. Руководству клуба «Барыс», что помнят. Всем привет.

— Каково было обороняться против тех, кого ты так хорошо и давно знаешь?

— Нууу… Конечно, так… Смешанные чувства, поначалу не понимал, что происходит (смеется). Такое ощущение, все свои, как-будто двусторонний матч играем.

— Два предыдущих соперника приезжают с поражениями из Новосибирска, потихоньку курс меняется?

— Потихонечку улучшаем игру, работаем на тренировках, сейчас еще в паузе поработаем над физикой, тактикой. Будет, я думаю, все нормально. Надеемся на это.

— Скучаешь по Астане?

— Конечно, скучаю. По всем. По друзьям, близким, по детям.

АВТОР: Динара Байкадамова

ФОТО: www.hcbarys.kz

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