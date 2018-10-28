Дубль Йенсена помог «Йокериту» обыграть «Северсталь» в Таллине
«Йокерит» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Йокерит» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра состоялась в Таллине и завершилась в пользу номинальных хозяев со счётом 3:2.
Подопечные Лаури Марьямяки открыли счёт в концовке первого периода усилиями Йона Нормана. После второго перерыва преимущество финского клуба укрепил Никлас Йенсен, однако череповецкий клуб сумел отыграть одну шайбу благодаря результативному броску Станислава Калашникова. В концовке гости сравняли счёт усилиями Денса Куляша, на что финская команда ответила ещё одним голом Енсена.
26 октября «Йокерит» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:3 ОТ. Эта игра также проходила в столице Эстонии.
|Йокерит
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3:2
(1:0, 0:0, 2:2)
|Северсталь
|Лаури Марьямяки
|Александр Гулявцев
|Янис Калныньш
|Доминик Фурх 58:39 (Д. Фурх 58:44-59:31)
|1-й период
|Максим Рыбин
|03:48
|17:00
|Йон Норман (Б. О`Нилл, Т. Кивисте)
|18:35
|Стив Мозес
|Сергей Лапин
|18:35
|2-й период
|Зак Бойчак
|20:21
|24:30
|Йеспер I Йенсен
|Евгений Коротков
|24:30
|28:20
|Пекка Йормакка
|Владимир Сычушкин
|28:20
|3-й период
|51:00
|Никлас Йенсен (Й.Б. Йенсен, А. Грант)
|Станислав Калашников (С. Лапин, И. Гераськин)
|52:01
|Денис Куляш (И. Лекомцев, Ю. Трубачев)
|58:44
|59:25
|Никлас Йенсен (П. Йормакка, А. Грант)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)