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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Йенсена помог «Йокериту» обыграть «Северсталь» в Таллине

«Йокерит» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Игра состоялась в Таллине и завершилась в пользу номинальных хозяев со счётом 3:2.

Подопечные Лаури Марьямяки открыли счёт в концовке первого периода усилиями Йона Нормана. После второго перерыва преимущество финского клуба укрепил Никлас Йенсен, однако череповецкий клуб сумел отыграть одну шайбу благодаря результативному броску Станислава Калашникова. В концовке гости сравняли счёт усилиями Денса Куляша, на что финская команда ответила ещё одним голом Енсена.

26 октября «Йокерит» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:3 ОТ. Эта игра также проходила в столице Эстонии.

Йокерит 3:2
(1:0, 0:0, 2:2)
Северсталь
28.10.2018, 16:00 Регулярный чемпионат "Арена Тондираба"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Александр Гулявцев
Вратари
Янис Калныньш Доминик Фурх 58:39 (Д. Фурх 58:44-59:31)
1-й период
Максим Рыбин 03:48
17:00 Йон Норман (Б. О`Нилл, Т. Кивисте)
18:35 Стив Мозес
Сергей Лапин 18:35
2-й период
Зак Бойчак 20:21
24:30 Йеспер I Йенсен
Евгений Коротков 24:30
28:20 Пекка Йормакка
Владимир Сычушкин 28:20
3-й период
51:00 Никлас Йенсен (Й.Б. Йенсен, А. Грант)
Станислав Калашников (С. Лапин, И. Гераськин) 52:01
Денис Куляш (И. Лекомцев, Ю. Трубачев) 58:44
59:25 Никлас Йенсен (П. Йормакка, А. Грант)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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