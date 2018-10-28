Дубль Йенсена помог «Йокериту» обыграть «Северсталь» в Таллине

Игра состоялась в Таллине и завершилась в пользу номинальных хозяев со счётом 3:2.

Подопечные Лаури Марьямяки открыли счёт в концовке первого периода усилиями Йона Нормана. После второго перерыва преимущество финского клуба укрепил Никлас Йенсен, однако череповецкий клуб сумел отыграть одну шайбу благодаря результативному броску Станислава Калашникова. В концовке гости сравняли счёт усилиями Денса Куляша, на что финская команда ответила ещё одним голом Енсена.