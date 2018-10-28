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18:40 (мск), источник: ТАСС

ХК СКА ведет переговоры о проведении матча с клубом НХЛ

ВЕНА, 28 октября. /ТАСС/. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА ведет переговоры о проведении встречи с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом журналистам сообщил вице-президент СКА Роман Ротенберг.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу о намерении провести матч с командой НХЛ заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

«Мы [СКА] с НХЛ уже общаемся на тему игр, это финансовый вопрос, нужны большие инвестиции. Мы хотели бы сыграть, предлагали в 2015 и 2017 годах. Мы готовы играть, но НХЛ пока не видит возможности для этого, вопрос упирается в деньги», — сказал Ротенберг.

Клубы КХЛ и НХЛ встречались трижды. В октябре 2008 года магнитогорский «Металлург» в Берне проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4). В октябре 2010 года СКА обыграл «Каролину» (5:3) в Санкт-Петербурге, а «Финикс» победил в Риге местное «Динамо» (3:1).

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