ХК СКА ведет переговоры о проведении матча с клубом НХЛ

«Мы [СКА] с НХЛ уже общаемся на тему игр, это финансовый вопрос, нужны большие инвестиции. Мы хотели бы сыграть, предлагали в 2015 и 2017 годах. Мы готовы играть, но НХЛ пока не видит возможности для этого, вопрос упирается в деньги», — сказал Ротенберг.