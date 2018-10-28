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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» прокомментировал пятую подряд победу в КХЛ и оценил форму Бойда и Боченски

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Игра в Астане завершилась со счетом 5:2. Для «Барыса» эта победа стала пятой подряд в КХЛ.

— Зрителям игра понравилась. Но есть моменты… Много мы разговариваем и работаем. Но когда команда начинает вести в счете, все хотят играть в атаку, и чувство опасности притупляется. Хороший сыграли первый период, половину второго, много играли в чужой зоне. Должен был забивать Волк перед тем, как удалился. 3:0 — и игра бы была уже другая. Но вместо этого удаление, перевели игру в нашу зону, пропустили два гола.

Но я могу сказать, что команда хорошо реагирует на пропущенные голы. Это не выбивает команду из колеи, она продолжает дальше играть. И вот эти два гола, которые мы забили в конце периода, дали нам силы и импульс. В раздевалке после второго периода поговорили о том, что нужно лучше играть в обороне. Это мы и сделали, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, вас и команду с победой! Мы сегодня видели, что в меньшинстве часто выходила пара Бойд — Боченски. Мы знаем, что Боченски — возрастной игрок, а игры у нас через день. Не подсядет он по физическим кондициям?
— Если мы говорим про пару Бойд — Боченски, я вам могу сказать, это профессионалы с большой буквы. Если посмотреть на время, то минут 18−19 они сыграли. Мы всегда распределяем эти моменты.

— В заявке 22 игрока, и мы можем сыграть в четыре пары защитников. Но, почему-то, придерживаемся игры в три пары. Не думали изменить это?
— Мы много о чем думаем, и об этом в том числе. Сейчас я не готов ответить на этот вопрос. Можем и в четыре сыграть, и, наверное, будем.

Исход матча прокомментировал и главный тренер «Сибири» Александр Андриевский, который ответил на вопросы об экс-защитнике сборной Казахстана и «Барыса» Романе Савченко.

— Я думаю, игра болельщикам понравилась, было много голов. Не вошли мы сразу в игру, у «Барыса» было преимущество в первом периоде. Во втором периоде побежали спасать, сумели перестроиться, забили хорошие голы. Но в конце периода соперник выбил нас из колеи. В третьем периоде мы, по большому счету, в себя и не пришли. «Барыс» с победой! — сказал Андриевский.

— Александр Леонидович, Роман Савченко провел 10 лет в команде «Барыс». Помогло ли это в подготовке к матчу?
— Лично ему или команде?

— Команде. Поделился ли он опытом, он знает всех игроков, систему.
— Хорошо, я вам задам тогда встречный вопрос. А Вы знаете, что Роман Савченко не работал под руководством Андрея Владимировича Скабелки?

— Он знает хорошо ребят, играющих в «Барысе».
— «Барыс» сегодня играл по тактике совсем другой, а не как он играл до этого.

— Роман знает сильные и слабые стороны игроков, а не тактику.
— Я понял, но они и так всем известны, без Романа Савченко.

Отметим, что «Барыс» занимает четвертое место в Восточной конференции. Следующий матч казахстанский клуб проведет 30 октября на своем льду против «Адмирала» — игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

Барыс 5:2
(2:0, 2:2, 1:0)
Сибирь
28.10.2018, 14:00 Зрители: 6743 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Александр Андриевский
Вратари
Хенрик Карлссон Дэнни Тэйлор
1-й период
08:13
08:32 Брэндон Боченски (К. Валк, Д. Бойд)
16:00 Никита Михайлис
Николай Демидов 18:20
19:45 Патрис Кормье (Р. Старченко, А. Петерссон)
2-й период
31:14 Кертис Валк
Александр Шаров (Ю. Пелтола) 33:22
Глеб Зырянов (Н. Демидов, Ш. Бертран) 34:59
36:14 Роман Старченко (А. Петерссон, М. Семенов)
37:41 Кертис Валк (Н. Михайлис)
3-й период
48:52 Валерий Орехов
51:51 Даррен Дитц (Р. Старченко, П. Кормье)
53:07 Кертис Валк
56:58 Валерий Орехов
Статистика
10 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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