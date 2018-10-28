«Торпедо» одержало выездную победу над «Авангардом»

Матч состоялся в Балашихе и закончился со счётом 3:1 в пользу подопечных Дэвида Немировски.



Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а в первой половине третьего игрового отрезка гости сумели пробить голкипера «ястребов» Игоря Бобкова благодаря точным броскам Дамира Жафярова и Роберта Саболича. Омичи сумели отыграть одну шайбу за счёт гола Кирилла Петрова, который отличился на 52-й минуте. В концовке все вопросы о победителе встречи снял Михаил Варнаков, отправивший шайбу в пустые ворота.