«Торпедо» одержало выездную победу над «Авангардом»
«Авангард» встречался с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард» встречался с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Матч состоялся в Балашихе и закончился со счётом 3:1 в пользу подопечных Дэвида Немировски.
Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а в первой половине третьего игрового отрезка гости сумели пробить голкипера «ястребов» Игоря Бобкова благодаря точным броскам Дамира Жафярова и Роберта Саболича. Омичи сумели отыграть одну шайбу за счёт гола Кирилла Петрова, который отличился на 52-й минуте. В концовке все вопросы о победителе встречи снял Михаил Варнаков, отправивший шайбу в пустые ворота.
«Торпедо» одержало вторую победу подряд, а омская команда, в свою очередь, прервала серию из побед.
|Авангард
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1:3
(0:0, 0:0, 1:3)
|Торпедо НН
|Боб Хартли
|Дэвид Немировски
|Игорь Бобков 58:12 (И. Бобков 59:01-59:13, И. Бобков 59:20-59:36)
|Станислав Галимов
|1-й период
|04:33
|2-й период
|33:45
|Евгений Медведев
|3-й период
|Дамир Жафяров (Мих. Орлов, Д. Баранцев)
|44:51
|46:42
|Роберт Саболич (Мих. Орлов, Д. Баранцев)
|49:35
|51:47
|Кирилл Петров (Д. Деарне, К. Фрэнсон)
|Михаил Варнаков (Мих. Орлов, С. Галимов)
|п.в.
|59:01
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)