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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» одержало выездную победу над «Авангардом»

«Авангард» встречался с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Матч состоялся в Балашихе и закончился со счётом 3:1 в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а в первой половине третьего игрового отрезка гости сумели пробить голкипера «ястребов» Игоря Бобкова благодаря точным броскам Дамира Жафярова и Роберта Саболича. Омичи сумели отыграть одну шайбу за счёт гола Кирилла Петрова, который отличился на 52-й минуте. В концовке все вопросы о победителе встречи снял Михаил Варнаков, отправивший шайбу в пустые ворота.

«Торпедо» одержало вторую победу подряд, а омская команда, в свою очередь, прервала серию из побед.

Авангард 1:3
(0:0, 0:0, 1:3)
Торпедо НН
28.10.2018, 16:30 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Дэвид Немировски
Вратари
Игорь Бобков 58:12 (И. Бобков 59:01-59:13, И. Бобков 59:20-59:36) Станислав Галимов
1-й период
04:33
2-й период
33:45 Евгений Медведев
3-й период
Дамир Жафяров (Мих. Орлов, Д. Баранцев) 44:51
46:42
Роберт Саболич (Мих. Орлов, Д. Баранцев) 49:35
51:47 Кирилл Петров (Д. Деарне, К. Фрэнсон)
Михаил Варнаков (Мих. Орлов, С. Галимов) п.в. 59:01
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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