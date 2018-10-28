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20:33 (мск), источник: Р-Спорт

Глава КХЛ: ЦСКА «зажег» в Вене так, что вздрогнула вся Европы

ВЕНА, 28 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Вся Европа вздрогнула от игры, показанной хоккеистами ЦСКА в матче против братиславского «Слована» в Европе, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

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Источник: РИА "Новости"

СКА в воскресенье в Вене в матче регулярного чемпионата КХЛ играет против «Слована» в рамках KHL World Games. В пятницу в Вене ЦСКА обыграл клуб из Братиславы со счетом 9:0. Впервые в истории КХЛ сама организовала проведение вынесенных матчей.

«ЦСКА в пятницу зажигал в Вене так, что вся Европа вздрогнула. И это нужно, чтобы показывать уровень хоккея. Что касается возможной негативной реакции на столь крупные результаты, то давайте дождемся, когда будет введен жесткий потолок в КХЛ. Мы стараемся выровнять возможности клубов», — сказал Чернышенко журналистам.

В пятницу президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб планирует проведение матча с клубом НХЛ. «Мы давно хорошо относимся к идее матчей между клубами КХЛ и НХЛ. Вся проблема в том, как состыковать календари двух лиг. Это не финансовый абсолютно вопрос, все хотят этих игр, NBC хочет показать такие игры. Надо только утрясти календарные вопросы», — отметил Чернышенко.

Форвард СКА Никита Гусев в воскресенье заявил, что не чувствует, что играя в Вене против «Слована» он участвует в продвижении КХЛ в Европе. «Игрокам сложно следить за внешними активностями КХЛ. Гусеву мы специально расскажем, объясним, какие усилия делает КХЛ для продвижения бренда», — добавил Чернышенко.

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