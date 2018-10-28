Глава КХЛ: ЦСКА «зажег» в Вене так, что вздрогнула вся Европы

Источник: РИА "Новости"

СКА в воскресенье в Вене в матче регулярного чемпионата КХЛ играет против «Слована» в рамках KHL World Games. В пятницу в Вене ЦСКА обыграл клуб из Братиславы со счетом 9:0. Впервые в истории КХЛ сама организовала проведение вынесенных матчей.

«ЦСКА в пятницу зажигал в Вене так, что вся Европа вздрогнула. И это нужно, чтобы показывать уровень хоккея. Что касается возможной негативной реакции на столь крупные результаты, то давайте дождемся, когда будет введен жесткий потолок в КХЛ. Мы стараемся выровнять возможности клубов», — сказал Чернышенко журналистам.

В пятницу президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб планирует проведение матча с клубом НХЛ. «Мы давно хорошо относимся к идее матчей между клубами КХЛ и НХЛ. Вся проблема в том, как состыковать календари двух лиг. Это не финансовый абсолютно вопрос, все хотят этих игр, NBC хочет показать такие игры. Надо только утрясти календарные вопросы», — отметил Чернышенко.