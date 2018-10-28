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20:36 (мск), источник: ТАСС

Чернышенко: КХЛ пока не собирается снимать дисквалификацию с руководства «Адмирала»

ВЕНА, 28 октября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) пока не намерена снимать спортивную корпоративную дисквалификацию с руководителей владивостокского «Адмирала» из-за долгов клуба. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

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В начале октября КХЛ наложила спортивную корпоративную дисквалификацию на генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова и его заместителя по спортивной работе Александра Селиванова за задолженность по зарплате перед командой. В рамках дисквалификации «Адмиралу» запрещен доступ в центральное информационное бюро лиги, в том числе для дозаявок и обменов игроков.

«Дисквалификация была наложена абсолютно справедливо. Как вы знаете, у нас нулевая терпимость к невыполнению клубами обязательств перед своими игроками, мы с этим никогда не будем мириться и будем добиваться выполнения своих обязательств. Мы знаем, что и. о. губернатора Приморского края [Олег Кожемяко] обратил внимание на ситуацию с клубом, который является очень популярным в регионе, и мы уверены, что решение будет найдено. Пока мы не намерены снимать дисквалификацию», — сказал Чернышенко.

Президентом «Адмирала» вновь стал Заирбек Юсупов, который ранее покидал этот пост. «Новый старый руководитель клуба должен разобраться в текущей ситуации, и подписанные документы обязывают выполнить обещания, которые брал на себя клуб при его ликвидации, и мы следим, чтобы это произошло», — отметил глава лиги.

Согласно регламенту КХЛ, корпоративная дисквалификация лишает физическое лицо права занимать любые должности и исполнять обязанности или права быть назначенным лицом, выполняющим управленческие функции в структуре клубов КХЛ, Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В межсезонье «Адмирал» сменил юридическую форму. Ассоциация ХК «Адмирал» стала АНО ХК «Адмирал ПК».

«Адмирал» занимает предпоследнее место в Восточной конференции лиги.

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