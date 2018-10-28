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7Фарфан: взлеты и падения
10СКА уступил «Салавату», потерпев второе поражение подряд
21:45 (мск), источник: ТАСС

СКА забросил семь безответных шайб «Словану» в вынесенном матче КХЛ в Вене

ВЕНА, 28 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над братиславским «Слованом» со счетом 7:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча была вынесенной и прошла в Вене.

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В составе СКА дубль оформил Сергей Плотников (33-я и 49-я минуты). Также шайбы забросили Патрик Херсли (8), Ярно Коскиранта (33), Динар Хафизуллин (41), Андрей Кузьменко (47) и Олег Ли (60). Нападающий санкт-петербургской команды Никита Гусев, для которого этот матч стал 400-м в КХЛ, записал в актив три результативные передачи.

В пятницу «Слован» в Вене провел вынесенный матч с московским ЦСКА. Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 9:0.

СКА занимает второе место в Западной конференции. В активе команды 35 очков в 22 матчах. От лидирующего в конференции ЦСКА петербуржцы отстают на одно очко. «Слован» потерпел четвертое поражение подряд и с 18 очками в 24 матчах расположился на девятой позиции на Западе.

В следующем матче 30 октября СКА на своем льду сыграет с пекинским «Куньлунем». «Слован» 1 ноября дома встретится с новосибирской «Сибирью».

Слован 0:7
(0:1, 0:2, 0:4)
СКА
28.10.2018, 19:00 Регулярный чемпионат "Эрсте Банк Арена"
Главные тренеры
Владимир Орсаг Илья Воробьев
Вратари
Якуб Штепанек Магнус Хелльберг
1-й период
06:42 Лукаш Клок
Патрик Херсли (М.А. Карпов, Н. Гусев) 07:14
16:42 Лукаш Клок
19:47 Иван Шварни
2-й период
22:58
29:06 Рудольф Червены
Ярно Коскиранта (А. Земченок, Н. Гусев) 32:17
Сергей Плотников (А. Дергачев) 32:46
36:54 Михал Серсен
Андрей Кузьменко 36:54
3-й период
Динар Хафизуллин (Е. Кетов, И. Каблуков) 40:38
Андрей Кузьменко (А. Барабанов) 46:39
47:21 Кайл Чипчура
Сергей Плотников (М.А. Карпов, Н. Гусев) 48:43
Олег Ли (В. Гавриков, Е. Кетов) 59:38
Статистика
14 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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