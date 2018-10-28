СКА забросил семь безответных шайб «Словану» в вынесенном матче КХЛ в Вене

В составе СКА дубль оформил Сергей Плотников (33-я и 49-я минуты). Также шайбы забросили Патрик Херсли (8), Ярно Коскиранта (33), Динар Хафизуллин (41), Андрей Кузьменко (47) и Олег Ли (60). Нападающий санкт-петербургской команды Никита Гусев, для которого этот матч стал 400-м в КХЛ, записал в актив три результативные передачи.

В пятницу «Слован» в Вене провел вынесенный матч с московским ЦСКА. Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 9:0.

СКА занимает второе место в Западной конференции. В активе команды 35 очков в 22 матчах. От лидирующего в конференции ЦСКА петербуржцы отстают на одно очко. «Слован» потерпел четвертое поражение подряд и с 18 очками в 24 матчах расположился на девятой позиции на Западе.