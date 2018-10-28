СКА забросил семь безответных шайб «Словану» в вынесенном матче КХЛ в Вене
ВЕНА, 28 октября. /ТАСС/.
ВЕНА, 28 октября. /ТАСС/.
В составе СКА дубль оформил Сергей Плотников (33-я и 49-я минуты). Также шайбы забросили Патрик Херсли (8), Ярно Коскиранта (33), Динар Хафизуллин (41), Андрей Кузьменко (47) и Олег Ли (60). Нападающий
В пятницу «Слован» в Вене провел вынесенный матч с московским ЦСКА. Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 9:0.
СКА занимает второе место в Западной конференции. В активе команды 35 очков в 22 матчах. От лидирующего в конференции ЦСКА петербуржцы отстают на одно очко. «Слован» потерпел четвертое поражение подряд и с 18 очками в 24 матчах расположился на девятой позиции на Западе.
В следующем матче 30 октября СКА на своем льду сыграет с пекинским «Куньлунем». «Слован» 1 ноября дома встретится с новосибирской «Сибирью».
|Владимир Орсаг
|Илья Воробьев
|Якуб Штепанек
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|06:42
|Лукаш Клок
|Патрик Херсли (М.А. Карпов, Н. Гусев)
|07:14
|16:42
|Лукаш Клок
|19:47
|Иван Шварни
|2-й период
|22:58
|29:06
|Рудольф Червены
|Ярно Коскиранта (А. Земченок, Н. Гусев)
|32:17
|Сергей Плотников (А. Дергачев)
|32:46
|36:54
|Михал Серсен
|Андрей Кузьменко
|36:54
|3-й период
|Динар Хафизуллин (Е. Кетов, И. Каблуков)
|40:38
|Андрей Кузьменко (А. Барабанов)
|46:39
|47:21
|Кайл Чипчура
|Сергей Плотников (М.А. Карпов, Н. Гусев)
|48:43
|Олег Ли (В. Гавриков, Е. Кетов)
|59:38
|14
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)