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22:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матчи с клубами НХЛ — ненужная трата времени. Объясняем почему

«СЭ» об инициативе ЦСКА.

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Источник: Спорт-Экспресс

Президент ЦСКА Игорь Есмантович, как правило, осторожен в высказываниях. Однако в пятницу в Вене, общаясь с журналистами перед матчем «Слованом», он сделал неожиданное заявление о планах сыграть с клубом НХЛ. Эта встреча будет приурочена к 100-летию со дня рождения главного человека в истории армейского хоккея — Анатолия Тарасова.

Разговоры о необходимости проведения таких матчей ведутся не первый год. Посмотреть себя даже в выставочной игре на фоне команд лучшей лиги мира как минимум интересно. Болельщики тоже должны встретить идею на ура. Прекрасно помню об ажиотаже, энтузиазме и эмоциях, сопровождавших в 2011 году игру в Санкт-Петербурге с участием СКА и «Каролины». Разве что гости сокрушались по ее окончании, что армейцы действовали слишком жестко и местами даже грязно, что не соответствовало статусу встречи. Если петербуржцы играли «на корову», то «Харрикейнз» просто готовились к сезону и не включались на 100 процентов.

Подробное расхождение в целях могло бы надолго разъединить две лиги. Однако НХЛ и сейчас готова приехать в Россию. Говорят, что дело доходило до переговоров, которые были свернуты, едва начавшись. Основной камень преткновения — огромная цена, запрошенная заокеанскими партнерам за права на проведение таких игр.

ЦСКА не только очень состоятельный, но и легендарный по обе стороны Атлантики клуб, Тарасов — уважаемая даже в Канаде фигура. Если очень захотеть, а Есмантович недвусмысленно дал понять, что желание очень большое, то привезти в сентябре-октябре следующего года условный «Монреаль» вполне реально. Еще лучше «Вашингтон» или «Тампу» с русскими звездами. Овечкин и Кузнецов, выходящие на лед ЦСКА-Арены против Капризова и Сорокина — это очень круто.

Тогда матч станет на несколько дней и, может, на неделю событием номер один в нашем хоккее. В качестве разовой акции инициативу ЦСКА нужно только приветствовать. Однако в долгосрочной перспективе проведение таких матчей выглядит как пустая трата времени и денег. О том, что в КХЛ есть избранные клубы, в силу своих финансовых возможностей и административных ресурсов имеющих массу преимуществ перед остальными конкурентами, знает даже младенец. Я с трудом могу представить, чтобы до Новосибирска доехал условный «Питтсбург».

Кроме немногочисленных «олигархов» никто не потянет запросы НХЛ, что еще больше разъединит нашу лигу на аристократию и пролетариат. Да и кроме как потешить собственное «эго» во встречах с клубами НХЛ цели не видно, ведь заокеанские оппоненты не настроены всерьез биться в кровь. У них для этого попросту нет ни финансового, ни спортивного стимулов. Можете закидать меня чем угодно, но недавняя разогревочная игра «Нью-Джерси» и «Берна» перед стартом сезона в НХЛ, закончившаяся победой американского фаворита только в овертайме, убедила, что в отсутствие мотивации огромного разрыва в уровне клубов нет. Хоккей был так себе.

Так стоит ли ради сомнительного повода убивать ценность собственной лиги, прерывать чемпионат и молиться на высоких гостей, соблаговоливших пойти на встречу с простыми смертными? Овечкин не может приезжать в Россию на 20 матчей в год, чтобы раскручивать себя и наш хоккей. Важнее иметь свой классный, внутренний чемпионат, где нет больших разрывов между командами, а условный «Амур» может разнести СКА с разницей в 6 шайб, как аутсайдер «Аризона» грозную «Тампу» в НХЛ вчера ночью. Отталкиваться надо от этого и делать все, чтобы нам самим не было стыдно, когда ЦСКА разрывает бедный «Слован» без шансов для последнего.

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