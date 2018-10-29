«Динамо» выиграет в Уфе, пора уже подниматься. Интриги дня КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Салават Юлаев» — «Динамо» (Москва)

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 10, 29.10.2018, 17:00 Салават Юлаев - ХК Динамо -

Интрига: вырванная на последних секундах победа в матче со СКА, безусловно, подняла настроение уфимской команде, и вчера она с аналогичным счётом 2:1 переиграла «Витязь». «Салавату» предстоит сыграть второй день подряд, и главная интрига — в каком физическом состоянии подопечные Николая Цулыгина подойдут к игре с московскими динамовцами. Команды уже встречались между собой в этом сезоне. Второго сентября они сошлись в Москве, и для обоих коллективов это был первый официальный матч в сезоне. Тогда «Салават» увёз из столицы России волевую победу в овертайме со счётом 3:2.

«Динамо» постепенно подходит к завершению своей длинной семиматчевой выездной серии. Пока что поездка для бело-голубых складывается не так удачно, как они, наверное, хотели. Команде Крикунова удалось увезти победы из Минска и Сочи, но она проиграла московское дерби со «Спартаком», а также уступила в играх со СКА и «Металлургом». Особенно обидным получилось поражение от красно-белых, когда динамовцы, ведя после второго перерыва со счётом 2:1, пропустили три безответных гола в третьем периоде. Неплохой для москвичей получилась игра в Магнитогорске, они действовали с небольшим перевесом, но добыть победу не смогли.

Прогноз: на «Салавате», наверняка, скажется физическая усталость после вчерашней игры с «Витязем». А у динамовцев в распоряжении был лишний день на восстановление, так что предположим, что это поможет им сегодня победить. Виктория может быть добыта как в основное время, так и за его пределами.

«Локомотив» — «Сочи»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 10, 29.10.2018, 19:30 Локомотив - Сочи -

Интрига: ярославцы заканчивают свою домашнюю серию из пяти игр. В трёх из четырёх играх команда Дмитрия Квартальнова выиграла, что свидетельствует о том, что сейчас она в хорошей форме. В последней встрече с «Трактором» насухо сыграл Александр Салак. Нельзя сказать, что в тот день у него было много работы — челябинцы нанесли всего 19 бросков по воротам чешского голкипера. Тем не менее, умалять его заслуг не стоит. Отметим, что по ходу сезона в Ярославле сформировалась отличная вратарская бригада. Салак и Коновалов классно выглядят в нынешнем чемпионате, особенно это касается Ильи, который совершил четыре «сухаря» в 16 матчах. А ещё сейчас у хозяев льда в хорошей кондиции находятся Андрей Локтионов и Брэндон Козун — они набирают очки на протяжении нескольких игр к ряду.

Сочинцы же в последнем матче крупно уступили московскому «Динамо» со счётом 1:5. Нельзя сказать, что результат был по игре. Южане в некоторых моментах смотрелись не хуже москвичей, но они проиграли борьбу на своём пятаке, пропустив оттуда три из пяти голов, что отметил Сергей Зубов. Наверняка он, будучи прославленным в недавнем прошлом защитником, уже поработал над этим компонентом со своими оборонцами.

Прогноз: «Локомотив» сильнее, и он играет у себя дома. Поэтому вряд ли что-то помешает ярославцам на мажорной ноте завершить домашнюю серию. Ставим на победу «железнодорожников» в основное время.

«Динамо» (Минск) — «Амур»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 10, 29.10.2018, 19:30 Динамо Мн - Амур -

Интрига: белорусская команда проиграла 10 последних встреч, и сейчас она на последнем месте в общей турнирной таблице КХЛ. Зажигательной у минчан получилась последняя игра с «Авангардом», где они открыли счёт, а в конце основного времени вытащили игру со счёта 1:3 и перевели её в овертайм. Характер у парней Горди Дуайера никуда не делся, вот только на одном характере далеко не уедешь.

Динамовцы на текущий момент — третья с конца команда КХЛ по количеству заброшенных шайб. Голы им в этом сезоне, порой, даются нелегко, но и «Амур» по этому показателю далеко от своего сегодняшнего соперника не ушёл. В Минске встретятся аутсайдеры текущего сезона, а такие игры, как правило, получаются интересными и непредсказуемыми в плане сюжета. Обеим командам нужно выбираться со дна, и начать это делать лучше всего в игре со своим соседом по таблице.

Игра вполне может затянуться свыше положенных 60 минут, что не есть хорошо для обеих команд, потому что в нынешнем чемпионате они ни разу не смогли выиграть в овертайме или серии буллитов. Возможно, кто-то из соперников сегодня сможет прервать эту неприятную традицию. Хабаровчане начинают свою долгую поездку. На выезде им предстоит сыграть семь матчей. Помимо «Динамо» они встретятся со СКА, «Витязем», «Сибирью», «Авангардом» и «Барысом». Серия будет непростой, и «Динамо» в его нынешнем виде — едва ли не самый подходящий из представленных коллективов, в игре с которым можно взять очки.