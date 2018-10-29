Знарок отказал «Спартаку». Ему предложили маленькие деньги

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» предложил Знарку смешную зарплату

На прошлой неделе у «Спартака» мог появиться новый главный тренер. Да ещё какой! Руководство московского клуба прощупывало почву под возможностью приглашения самого Олега Знарка. Это не так уж удивительно, учитывая, что генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов не один год работал с ним в сборной России. Но не срослось. Жамнов продолжит совмещать роли генменеджера и тренера. Одной из причин тупика в переговорах стала зарплата, предложенная олимпийскому чемпиону. 20 млн — эта сумма ниже среднерыночной и точно не соответствует статусу Знарка. Впрочем, и слухи про запросы в $ 2 млн действительности не соответствуют. Олег Валерьевич готов к работе, однако в «Спартаке» его не будет. Динамовские фанаты могут с облечением выдохнуть.

Пережогина принесли в жертву. Это некрасиво

Не так давно мы писали, что московское «Динамо» поступит крайне непорядочно, расставшись по ходу сезона с Александром Ерёменко. Творцу двух Кубков Гагарина пытаются повторно урезать зарплату, но пока у динамовского руководства ничего не выходит. Зато отличился «Авангард». За последние годы было немало веских поводов и удобных моментов, чтобы расторгнуть контракт с Александром Пережогиным, но сделали это почему-то сейчас. Понятно, что нынешнее руководство не может отвечать за своих предшественников, но почему нельзя было разбежаться полюбовно в межсезонье? В минувшее или предстоящее — не так уж важно. Но кажется, что сначала Сушинский с Крыловым просто побоялись принимать непопулярное решение, а теперь, когда грянул кризис, нашли ритуальную жертву. Мол, если даже легенду убрали из команды, то никто другой не может чувствовать себя в безопасности. Вот только омское большинство тянет якорем вниз вовсе не Пережогин.

«Зимней классики» в Омске не будет

Разговоры о том, что «Авангард» проведёт в Омске один или даже несколько матчей на открытом воздухе, похоже, так и останутся разговорами. При ближайшем рассмотрении тех объектов, на которых можно было бы провести «Зимнюю классику», стало понятно, что стоит это столько, что проще свозить болельщиков в Балашиху. Но не только непомерные затраты отпугнули омских боссов. «Авангард» наткнулся на сопротивление со стороны потенциальных соперников по «Зимней классике». В частности, омичи получили жёсткий отказ от «Локомотива», который не захотел играть в Сибири в декабре без возможности перенести игру под крышу. Юрия Яковлева, который не захотел рисковать здоровьем своих игроков, понять можно.

Закрытая крыша «Крестовского» убьёт атмосферу

В отличие от Омска, в Санкт-Петербурге «Зимняя классика» состоится. Это вопрос уже решённый. Правда, не всё с декабрьскими матчами на «Крестовском» идеально. Мало того что пока нет никакой рекламы и не продаются билеты. Новость о том, что на играх с участием СКА и сборной России крыша футбольного стадиона будет закрыта, откровенно разочаровывает. Да, это страхует организаторов от погодных сюрпризов и делает досуг болельщиков максимально комфортным, но убивает атмосферу. Это уже не «Зимняя классика» и даже не матч на открытом воздухе, а просто попытка установить рекорд посещаемости на огромной арене. Круто, если в Санкт-Петербурге удастся дважды за неделю собрать по 70 тыс. болельщиков на хоккей, но это будет не так лампово, как год назад в Риге и Хельсинки. Впрочем, какие-то милые фишки вроде глинтвейна в России недоступны из-за нашего многострадального законодательства.

«Железный» Беляков вернулся в лигу. Он пригодится Никитину

Летом на рынке свободных агентов оказалось немало интересных хоккеистов. Чья-то безработица была совершенно необъяснима, например Михаила Григорьева или Максима Казакова. «Спартак» и «Сибирь», подписав с ними контракты по ходу сезона, об этом точно не пожалели. Сложно было понять, почему не смог найти работу в КХЛ Фёдор Беляков. Молодой трудоспособный защитник начинал сезон в Усть-Каменогорске, где с ходу стал ассистентом капитана и получал больше 20 минут за игру.

Возвращение в лигу самого самоотверженного защитника КХЛ позапрошлого сезона было лишь вопросом времени. А вот то, что новым клубом Белякова стал ЦСКА, а контракт оказался двусторонним, многих удивило. Де-юре Фёдор может так и остаться в Высшей лиге, но уже в Москве, а не в Казахстане, и с шансами на повышение. Защитник, пачками блокирующий броски, точно способен потеснить Чмыхова и ещё одного-двух защитников ЦСКА. Его преимущество перед Блажиевским, Ермаковым и Науменковым в простом стиле, который так мил Игорю Никитину.

Вынесенные матчи испортил «Слован» и отсутствие атрибутики

Не знаю, как матчи в Вене выглядели по телевизору, но изнутри это было круто. Нет, понятно, что местная арена по меркам КХЛ не вызывала вау-эффекта, но, говоря языком Ильи Воробьёва, это олдскул. А поиграть в красивом городе на необычном стадионе при новой публике всегда интересно. Кажется, чуть больше кайфовали от смены обстановки игроки СКА, но и московские «армейцы» уезжали из столицы Австрии в хорошем настроении. Подпортили впечатление две вещи: отсутствие хоть какой-то атрибутики на арене и абсолютная беспомощность «Слована». После этого не надо удивляться, что болельщики ходят в джерси «Анахайма», а не СКА. Да и потенциальные новички КХЛ из Европы, посмотрев на изнасилование «орлов», лишний раз задумываются, стоит ли покидать свой чемпионат. В КХЛ трат на порядок больше, точно так же как и унижений.

Идея ЦСКА о матче с клубом НХЛ утопична

Стоило Игорю Есмантовичу осторожно высказаться о возможности проведения матча с клубом НХЛ, как это восприняли чуть ли не как свершившийся факт. Хотя до достижения компромисса пока как до Луны. И не надо искать противоречий между словами Романа Ротенберга и Дмитрия Чернышенко. Каждый делает акцент на собственных проблемах. Клубы беспокоит финансовый вопрос, лигу — календарный, а вместе это тот клубок, который вряд ли удастся распутать даже под соусом 100-летнего юбилея Анатолия Тарасова. Поговаривают, что НХЛ просит за один такой матч порядка $ 5 млн. Но даже если ЦСКА или любой другой клуб пойдёт на такие траты, моральное удовлетворение не гарантировано. Для клуба из НХЛ это будет не более чем предсезонный матч, и даже победу в нём могут легко обесценить. Причём по обе стороны Атлантики.

Где в КХЛ атакующие русские защитники?

До недавнего времени лучшими бомбардирами КХЛ были защитники. Это само по себе удивительное явление, но вполне возможно, что носит оно временный характер. Через десяток-другой игр всё встанет на свои места и нападающие возьмут своё. Куда больше настораживает, что россиян нет в топ-5 самых результативных защитников, а в топ-10 один-единственный Иван Вишневский. Хоть какую-то конкуренцию канадцам, шведам, финнам и даже датчанам мог составить Вячеслав Войнов, но он по-прежнему грезит о возвращении в НХЛ.

Другие наши защитники либо заточены на оборону, либо поддушиваются жёсткими тренерами-системщиками. В этой связи вспоминаются слова Никиты Нестерова, который подшучивал над Мэтью Майоне, указывая на его показатель полезности. Но неужели самому Нестерову, который даже в «Тампе» у Купера получал время в большинстве, по душе никитинское «шаг влево, шаг вправо — расстрел»? Можно сколько угодно указывать на неповоротливость Херсли, мягкотелость Ларсена или катание Постмы, но они обладают навыками и не боятся ими пользоваться. Кого Илья Воробьёв включит в спецбригаду большинства сборной на первый этап Евротура — большой вопрос. Кроме всё того же Нестерова и отчасти Антипина других фамилий на ум не приходит.