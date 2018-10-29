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20:12 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» в овертайме победило «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» в овертайме обыграло уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу динамовцев. Победную шайбу забросил на 62-й минуте Патрик Закриссон, а в основное время у «бело-голубых» отличились Евгений Мозер (29) и Вячеслав Кулемин (34). У хозяев шайбы забросили Вячеслав Основин (26) и Петр Хохряков (33).

В следующем матче сезона «Динамо» 31 октября сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Салават Юлаев» 1 ноября примет московский «Спартак».

Салават Юлаев 2:3 ОТ
(0:0, 2:2, 0:0)
ХК Динамо
29.10.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Владимир Крикунов
Вратари
Юха Метсола Александр Еременко
2-й период
25:45 Вячеслав Основин (Д. Кугрышев, В.Э. Ткачев)
Евгений Мозер (Д. Вишневский, Д. Сидляров) 28:15
32:40 Петр Хохряков
Вячеслав Кулемин (Д. Кагарлицкий) 33:22
37:59 Линус Умарк
3-й период
Микс Индрашис 46:26
Овертайм
Патрик Закриссон 61:48
Статистика
2 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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Буллит
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Автогол
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