Московское «Динамо» в овертайме победило «Салават Юлаев» в матче КХЛ
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» в овертайме обыграло уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» в овертайме обыграло уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу динамовцев. Победную шайбу забросил на 62-й минуте Патрик Закриссон, а в основное время у «бело-голубых» отличились Евгений Мозер (29) и Вячеслав Кулемин (34). У хозяев шайбы забросили Вячеслав Основин (26) и Петр Хохряков (33).
В следующем матче сезона «Динамо» 31 октября сыграет в гостях с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Салават Юлаев» 1 ноября примет московский «Спартак».
|Салават Юлаев
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2:3 ОТ
(0:0, 2:2, 0:0)
|ХК Динамо
|Николай Цулыгин
|Владимир Крикунов
|Юха Метсола
|Александр Еременко
|2-й период
|25:45
|Вячеслав Основин (Д. Кугрышев, В.Э. Ткачев)
|Евгений Мозер (Д. Вишневский, Д. Сидляров)
|28:15
|32:40
|Петр Хохряков
|Вячеслав Кулемин (Д. Кагарлицкий)
|33:22
|37:59
|Линус Умарк
|3-й период
|Микс Индрашис
|46:26
|Овертайм
|Патрик Закриссон
|61:48
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)