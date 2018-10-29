Московское «Динамо» в овертайме победило «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу динамовцев. Победную шайбу забросил на 62-й минуте Патрик Закриссон, а в основное время у «бело-голубых» отличились Евгений Мозер (29) и Вячеслав Кулемин (34). У хозяев шайбы забросили Вячеслав Основин (26) и Петр Хохряков (33).