«Сочи» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Сергей Шмелев (26-я минута) и Егор Рыков (41). У ярославцев отличился Якуб Накладал (6). Нападающий «Локомотива Петри Контиола, ассистировавший Накладалу, набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ.