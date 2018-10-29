«Сочи» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Сергей Шмелев (26-я минута) и Егор Рыков (41). У ярославцев отличился Якуб Накладал (6). Нападающий «Локомотива Петри Контиола, ассистировавший Накладалу, набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Сочи» 31 октября на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Локомотив» 1 ноября в гостях сыграет с рижским «Динамо».
|Дмитрий Квартальнов
|Сергей Зубов
|Александр Салак 59:22
|Дмитрий Шикин
|1-й период
|00:12
|Якуб Накладал
|05:33
|Якуб Накладал (П. Контиола, М. Афанасьев)
|06:08
|Егор Аверин
|Юрки Йокипакка
|06:08
|09:37
|12:05
|Артур Каюмов
|Вадим Хлопотов
|18:35
|2-й период
|Сергей Шмелев (Н. Точицкий)
|25:49
|1902
|37:48
|38:32
|Даниил Апальков
|3-й период
|Егор Рыков (Дм. Архипов, Р. Росен)
|40:47
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)