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22:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Сочи» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» обыграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Сергей Шмелев (26-я минута) и Егор Рыков (41). У ярославцев отличился Якуб Накладал (6). Нападающий «Локомотива Петри Контиола, ассистировавший Накладалу, набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Сочи» 31 октября на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Локомотив» 1 ноября в гостях сыграет с рижским «Динамо».

Локомотив 1:2
(1:0, 0:1, 0:1)
Сочи
29.10.2018, 19:30 Зрители: 8602 Регулярный чемпионат "Арена-2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Сергей Зубов
Вратари
Александр Салак 59:22 Дмитрий Шикин
1-й период
00:12 Якуб Накладал
05:33 Якуб Накладал (П. Контиола, М. Афанасьев)
06:08 Егор Аверин
Юрки Йокипакка 06:08
09:37
12:05 Артур Каюмов
Вадим Хлопотов 18:35
2-й период
Сергей Шмелев (Н. Точицкий) 25:49
1902 37:48
38:32 Даниил Апальков
3-й период
Егор Рыков (Дм. Архипов, Р. Росен) 40:47
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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