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29 октября, источник: Чемпионат.com

Дуайер: «Динамо» нужна свежая кровь, нужно просмотреть рынок

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от проигранного матча с хабаровским «Амуром» (3:6).

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Поражение стало 11-м подряд.

«Мы оказались в ситуации, когда не можем совершать ошибки. Но в итоге команда регулярно ошибалась под давлением. Соперник был лучше нас. Результат говорит сам за себя. Сейчас нам нужны новые игроки в команде, нужна глубина состава и свежая кровь. Конечно, мы продолжим работать с теми, кто есть в нашем распоряжении, но необходимо просмотреть рынок потенциальных новичков, ведь не все наши хоккеисты оправдывают ожидания.

Мы проиграли сезон ещё летом? Да, результаты нашей предсезонки были не очень, но мы готовили команду к регулярному чемпионату, это было самым важным. Мы думаем только о настоящем, о том, что происходит сегодня», — передаёт слов Дуайера корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Динамо Мн 3:6
(0:2, 2:3, 1:1)
Амур
29.10.2018, 19:30 Зрители: 8686 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Николай Борщевский
Вратари
Юнас Энрот 34:48 (М. Карнаухов 34:48) Евгений Аликин
1-й период
Игорь Руденков (П. Дедунов) 02:35
11:12 Кирилл Готовец
Валентин Пьянов (А. Горшков, Д. Файзуллин) 11:46
14:50 Илья Хохлов
Дмитрий Воробьев 19:43
2-й период
Павел Дедунов (Д. Файзуллин) 27:21
Михал Йордан 31:22
32:33 Теему Пулккинен (Ден. Казионов, К. Хауден)
Павел Дедунов (К. Рассказов, И. Руденков) 34:48
Данил Файзуллин (В. Пьянов, А. Горшков) 35:07
35:54 Евгений Ковыршин (А. Китаров, Д. Знахаренко)
37:51 Дмитрий Буйницкий
3-й период
Александр Кузнецов (Т. Филиппи) 48:45
50:29 Андрей Степанов (К. Хенкель, Е. Ковыршин)
50:58 Артем Волков
Томаш Зогорна 57:35
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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